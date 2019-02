Roma | all' anagrafe si paga solo con il bancomat | disagi e certificati più cari

Meteo - neve a Milano e in Liguria allerta arancione. Ma a Roma 15 gradi : I primi fiocchi hanno iniziato a cadere all’alba di venerdì mattina: entro la fine della giornata potrebbero cadere fino a dieci cm

Calciomercato Roma - ufficiale la cessione di Luca Pellegrini al Cagliari : la nota del club giallorosso : L’esterno difensivo si trasferisce in rossoblù con la formula del prestito fino al termine della stagione La Roma ha reso noto “di avere sottoscritto, con il Cagliari Calcio, il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive di Luca Pellegrini“. L’esterno basso ha esordito in prima squadra in questa stagione in Roma-Frosinone, arrivando a collezionare ...

Crisi Roma - Verdone duro con Pallotta : “mister plusvalenze” : Carlo Verdone duro contro la sua Roma a seguito del 7-1 subito ieri in casa della Fiorentina in Coppa Italia: le parole dell’attore “Stamattina vorrei solo prendere una sedia e tirarla in testa a qualcuno”. A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, un Carlo Verdone inviperito ha esordito così alla domanda sull’ultima partita della sua Roma, ieri, che ha visto i giallorossi uscire sconfitti contro la Fiorentina per 7-1 ...

Emilia Romagna Allerta Meteo Arancione : Il Centro Funzionale Regione Emilia Romagna ha emesso il seguente bollettino di criticità per Piene Dei Fiumi, Frane E Piene Dei Corsi Minori, Vento E Altri Fenomeni. ricordiamo che le Allerte NON sono assolutamente emesse da Rete Meteo Amatori ma dalla Protezione Civile Regionale L’Allerta è valida dalle 00:00 del 01 febbraio 2019 fino alle 00:00 del 02 febbraio 2019 Allerta Arancione per criticità idraulica per le province di ...

Roma si allena - pochi tifosi a Trigoria : ANSA, - Roma, 31 GEN - Nessuna contestazione, una manciata di tifosi appena a 'presidiare' il centro sportivo di Trigoria. La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina dopo il ko per 7-1 sul campo ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “arancione” per temporali e forti raffiche di vento : “Per venerdì 1 febbraio sono previste piogge di intensità elevata sui settori appenninici centro occidentali con possibilità di rovesci temporaleschi e parziale fusione del manto nevoso preesistente. Nella mattinata non si escludono anche fenomeni di pioggia che gela nelle valli appenniniche più interne tra il piacentino e il modenese, mentre nella pianura piacentina si prevedono fenomeni di pioggia mista a neve e pioggia dal pomeriggio. ...

Salvini : la Roma arriverà avvelenata alla sfida di domenica sera : Roma – “Arriveranno avvelenati domenica sera”. E’ preoccupato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in vista della sfida di campionato tra Roma e Milan in programma domenica sera allo stadio Olimpico. Il vicepremier, grande tifoso rossonero, scambia un paio di battute con il presidente del Coni, Giovanni Malago’, aspettando che inizi la conferenza stampa di presentazione della riforma del sistema sportivo ...

La Roma - Di Francesco - il mercato della società - la Champions League - il 3° posto : troppe fandonie intorno ai giallorossi : Il 7-1 rimediato ieri a Firenze con l’eliminazione dalla Coppa Italia rappresenta il tonfo più pesante per la Roma di Di Francesco che quest’anno era già incappata in numerose brutte figure in campionato. Da un lato, è obbligatorio interrogarsi su cosa succede alla squadra capitolina ma dall’altro non bisogna perdere la ragione lanciando sentenze che ci sembrano completamente fuori luogo. Non crediamo che tra la Roma ...

Alla Casa del Cinema di Roma omaggio a Wim Wenders : A partire dal 5 febbraio sino al 14 aprile, Casa del Cinema e VIGGO dedicano un omaggio a Wim Wenders in un lungo percorso che si articolerà tra cortometraggi, documentari e film portando sul grande ...

Di Francesco in bilico. Roma - dove i tecnici finiscono tutti allo stesso modo : Roma - Non c'è dubbio che a Roma - la metà della Roma giallorossa, s'intende - lo psicodrammone della squadra allo sbando e dell'allenatore nel pentolone delle barzellette anni 60, piaccia. Una specie ...

Allerta Meteo Roma - dopo il freddo arriva lo scirocco : Febbraio inizierà con forte vento e piogge intense [DETTAGLI] : Allerta Meteo Roma – Il freddo che fino a stamattina ha caratterizzato il clima di Roma, con una temperatura minima di +2°C all’alba dopo una notte in cui la neve ha lambito la città imbiancando i Castelli Romani, è già un ricordo: splende il sole ed è una splendida giornata nella Capitale, dove la temperatura ha raggiunto i +12°C. Un nuovo peggioramento arriverà sin dal primo pomeriggio, ma stavolta senza freddo: arriva lo scirocco, ...