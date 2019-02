Lutto per la morte di Emanuele Macchavelli

Cristiano Ronaldo in Lutto - la compagna Georgina perde il padre : Cristiano Ronaldo sta vivendo forse il momento più delicato della sua avventura alla Juventus, sia a livello personale che di squadra. Dopo il patteggiamento col fisco spagnolo e la brutta sconfitta contro l'Atalanta in Coppa Italia (che è costata ai bianconeri la qualificazione alla semifinale del torneo dopo quattro vittorie consecutive), un altro avvenimento ha colpito il fuoriclasse portoghese, stavolta sul piano strettamente privato: la ...

Lutto nel mondo del calcio - muore ex calciatore ed allenatore per un male incurabile [NOME e DETTAGLI] : E’ un giorno triste per il mondo del pallone, un Lutto che sconvolge il calcio italiano. E’ morto infatti Simone Anatrà, ex calciatore originario di Mestre ma con un lungo passato da calciatore e allenatore. Lottava da ottobre contro un brutto male, non è riuscito a vincere la battaglia più importante, aveva solo 49 anni. In Veneto era molto conosciuto, è stato un bomber di razza tra prima e seconda categoria, poi un ...

Lutto a Perugia per i funerali di Leonardo Cenci. Il sindaco : “Ha saputo dare coraggio a tutti” : Lutto cittadino a Perugia per i funerali, in programma il 31 gennaio alle 15, di Leonardo Cenci, il “guerriero” presidente dell'associazione Avanti Tutta diventato simbolo della lotta contro il cancro attraverso lo sport e la solidarietà. Gonfalone del Comune in cattedrale e bandiere a mezz'asta.Continua a leggere

Lutto a Reggio Emilia - Marko muore a 29 anni per una leucemia fulminante : “Sorriso indelebile” : Marko Mihaljevic è morto a 29 anni a causa di una leucemia fulminante all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Il padre, Rade, è un ex campione di calcio del Podgorica. I funerali del ragazzo si terranno in Montenegro, paese di cui è originaria la sua famiglia: "Te ne sei andato, di colpo, come toccato da un fulmine che, impietoso, si è scagliato sul tuo sorriso".Continua a leggere

Imprenditoria in Lutto per Nicola Amurri : Nicola Amurri aveva 83 anni Il mondo dell'Imprenditoria e dell'auto dice addio a Nicola Amurri, 83 anni, decano dei concessionari vercellesi. Con il cugino Luciano, dagli anni '60 fino agli anni 2000 ...

C’è posta per te - Lutto per i tre fratelli che hanno commosso il pubblico : Anche la puntata andata in onda sabato 26 gennaio ‘C’è posta per te’ ha emozionato molto il pubblico. Maria De Filippi ha ospitato in studio Giulia Michelini, Marco Bocci e Gerry Scotti e, tra le altre storie, hanno suscitato particolare scalpore quella di Patrizia, la mamma che le tre figlie Desirée, Salvatrice e Rossana non hanno voluto perdonare, quella di Roberto e Angela, con lei che ha cercato di ricongiungersi al marito, nonostante ...

Grave Lutto per Chiara Ferragni : il messaggio dell’influencer per Alessio Sanzogni - l’ex manager morto a 34 anni : Chiara Ferragni ricorda sui social il suo ex manager morto nella notte: Alessio Sanzogni è deceduto a causa di un incidente stradale Chiara Ferragni ha annunciato una notizia terribile poche ore fa su Instagram. La bellissima influencer ha diffuso la notizia della morte di Alessio Sanzogni, suo ex manager. Il 34enne è deceduto a causa di un incidente stradale sulla A4 in provincia di Bergamo alle 2 di notte. La vettura su cui viaggiava ...

C'è posta per te : Lutto per i tre fratelli di ieri sera - è morto uno zio : ieri sera tra le varie storie che sono state raccontate nel corso della nuova puntata di C'è posta per te in onda su Canale 5 vi era anche quella di tre fratelli, contattati dalla redazione per conto del padre che non li vedeva da svariati anni. Antonio, Salvatore e Michele sono stati abbandonati dall'uomo in tenera età e sono stati cresciuti dallo zio, che ieri sera era presente in studio al momento della "sorpresa". In queste ore, però, i tre ...