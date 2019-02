L' estrema destra non può appropriarsi del pensiero di Nietzsche | ci disse Deleuze

Come cambia la moda dell'estrema destra : ... che si tratti di partiti entrati nei palazzi del potere Come l'Alternative für Deutschland tedesco o, nella maggior parte dei casi, di organizzazioni rimaste finora ai margini della scena politica, ...

Raduno di estrema destra davanti al lager di Auschwitz - la polizia nega l’ingresso : Un gruppo di militanti dell’estrema destra polacca si è radunato fuori dall’ex campo di sterminio nazista di Auschwitz per protestare contro il governo polacco accusato di ricordare, nelle annuali celebrazioni per il Giorno della Memoria, solo gli ebrei e non le vittime polacche. Circa 45 persone innalzano bandiere della Polonia e vogliono entrare ...

Provocazione estrema destra a Auschwitz : 14.17 Un gruppo di militanti dell'estrema destra polacca si è radunata fuori dall'ex campo di sterminio nazista di Auschwitz per protestare contro il governo polacco accusato di ricordare, nelle annuali celebrazioni per il Giorno della Memoria, solo gli ebrei e non le vittime polacche. Alcune persone hanno innalzato bandiere polacche chiedendo di entrare nel campo,guidate dall'attivista Piotr Rybak, per deporre una corona.Ogni anno a Auschwitz ...

Polonia - protesta dell’estrema destra ad Auschwitz : “Ricordano solo gli ebrei” : Un gruppo di neonazisti, guidati dal leader dell'estrema destra polacca Piotr Rybak, ha provato ad entrare nel campo di concentro di Auschwitz dove è in corso la celebrazione della giornata della memoria. La loro protesta contro il governo locale, accusato di ricordare solo gli ebrei e non le vittime polacche.Continua a leggere

estrema destra ad Auschwitz Gruppo prova ad entrare : Raduno di un Gruppo di militanti dell'Estrema destra polacca fuori dall'ex campo di sterminio nazista di Auschwitz per protestare contro il governo polacco accusato di ricordare, nelle annuali celebrazioni per il Giorno della Memoria Segui su affaritaliani.it

Raduno dell'estrema destra Auschwitz - gruppo prova adi entrare : Raduno di un gruppo di militanti dell'estrema destra polacca fuori dall'ex campo di sterminio nazista di Auschwitz per protestare contro il governo polacco accusato di ricordare, nelle annuali celebrazioni per il Giorno della Memoria Segui su affaritaliani.it

Raduno di estrema destra polacca davanti ad Auschwitz : Un gruppo di militanti dell'estrema destra polacca si sta radunando fuori dall'ex campo di sterminio nazista di Auschwitz per protestare contro il Governo polacco accusato di ricordare, nelle annuali celebrazioni per il Giorno della Memoria, solo gli ebrei e non le vittime polacche. Circa 45 persone innalzano bandiere della Polonia e vogliono entrare nel campo, capeggiate dall'attivista Piotr Rybak, per deporre una corona. Ogni anno ad Auschwitz ...

Gruppo di estrema destra tenta di entrare ad Auschwitz 1943 - i giorni di una tregua : Nella Giornata della Memoria la manifestazione dei nazionalisti che rivendicano l’estraneità di Varsavia ai crimini della Shoah. «Auschwitz-Birkenau - Made in Germany» una delle scritte

Rapinavano banche - nella banda ultrà di estrema destra e un ex poliziotto come ai tempi della "Uno Bianca" : Il commando composto da cinque persone, gravitanti nel mondo dell' estremismo di destra e del tifo 'ultrà' laziale aveva arruolato nelle loro fila anche un ex appartenente alla polizia di stato in ...

Podemos - anche gli Indignados si spaccano. E fanno un favore all’estrema destra : La sintonia tra i due era ormai venuta meno molto tempo fa. Ora però il divorzio tra Pablo Iglesias, leader di Podemos, e Íñigo Errejón – co-fondatore, ex numero 2 e fino a pochi giorni fa candidato di Podemos per la Comunità di Madrid alle elezioni locali di maggio – è un fatto consumato, sigillato dalle dimissioni di Errejón da deputato avvenute lunedì. A provocare la rottura è stata la lettera aperta pubblicata da quest’ultimo ...

Di Battista : "Pd partito di estrema destra" : "Il Pd raccoglie le firme contro il reddito di cittadinanza, sono un partito di estrema destra". Così Alessandro Di Battista, entrando all'evento del M5S al via a Roma. "Finirà che gli italiani ...

Un partito spagnolo di estrema destra nacque con i soldi dell’opposizione iraniana in esilio : Vox ricevette finanziamenti da sostenitori di un gruppo considerato "terroristico" fino a pochi anni fa, ha rivelato un'inchiesta del Pais

Verona - l’estrema destra organizza un concerto in memoria di Jan Palach. Provincia e Comune danno il patrocinio : A cinquant’anni dalla morte dello studente ceco Jan Palach che si diede fuoco a Praga per protestare contro l’invasione sovietica, l’associazione “Nomos-Terra e Identità”, presieduta da Michele Marai, già candidato alle politiche con Forza Nuova, ha organizzato un concerto con la partecipazione di gruppi musicali di estrema destra. È l’ennesima provocazione, questa volta anche con il patrocinio delle istituzioni, che va ...

Verona - concerto estrema destra per Jan Palach teatro non concede più spazi : Il concerto non s'ha da fare. Ma non è ancora detta l'ultima parola: anzi. La novità per ora è che il teatro della Congregazione delle Sacre stimmate - che doveva ospitarlo - ha ritirato la ...