Coppa Italia di rigore | fa festa la Lazio

Coppa Davis – Doppietta Italia - dopo Seppi vince anche Berrettini : Gunneswaran si arrende - India quasi ko : dopo il successo di Seppi all’esordio, tocca a Matteo Berrettini firmare il secondo punto per gli azzurri: sconfitto in due set Prajnesh Gunneswaran L’Italia comincia con il piede giusto la sfida contro l’India valida quale turno di qualificazione alla fase finale della Coppa Davis 2019. Sull’erba del Calcutta South Club, nella capitale della regione Indiana del Bengala occidentale, gli azzurri si portano 2-0 al termine ...

Coppa Italia - quote sorprendenti dopo i quarti di finale : Atalanta favorita per la vittoria finale : dopo aver battuto la Juventus per 3-0, la formazione di Gasperini è la favorita dai bookmakers per la vittoria finale L’Atalanta sale in cattedra nei quarti di finale della Coppa Italia e dà una lezione di calcio alla Juventus, eliminandola con un netto 3-0. dopo una prova del genere è inevitabile che i ragazzi di Gasperini viaggino veloce nelle quote su chi alzerà il trofeo: sul tabellone Microgame, riporta Agipronews, la quota sui ...

Coppa Davis 2019 : India-Italia 0-1 - Andreas Seppi passeggia contro Ramkumar Ramanathan e conquista il primo punto a Calcutta : Comincia con il piede giusto l’avventura dell’Italia nel primo turno della Coppa Davis 2019. Gli azzurri, impegnati sull’erba a Calcutta contro l’India, sono avanti 1-0 dopo il primo singolare. Andreas Seppi (n.37 del ranking) ha confermato i pronostici e con estrema facilità si è imposto contro l’indiano Ramkumar Ramanathan (n.133 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 13 minuti di partita. Un match che, ...

Semifinali Coppa Italia volley femminile : Novara-Busto e Conegliano-Scandicci. Programma - orari e tv : L’AGSM Forum di Verona è pronto per ospitare la Final Four della Coppa Italia 2019 di volley femminile nel weekend del 2-3 febbraio. Ci aspettano due giorni di grande pallavolo con le migliori quattro squadre della Serie A1 pronte a sfidarsi per alzare al cielo il prestigioso trofeo: ne vedremo davvero delle belle in un fine settimana particolarmente emozionante e intenso dove potrebbe regnare l’equilibrio. Novara affronterà Busto ...

Lazio in semifinale di Coppa Italia - Inter ko ai rigori : Un rigore gol di Lucas Leiva, dopo l'errore di Nainggolan, nella lotteria finale consente alla Lazio di espugnare San Siro e qualificarsi per le semifinali di Coppa Italia. Il 5-4 condanna l'Inter e ...

Coppa Italia - Lazio in semifinale. Vittoria ai rigori : 5-4 all'Inter : La Lazio vola con merito in semifinale di Coppa Italia . I biancocelesti espugnano San Siro al termine di una gara ricca di emozioni. Immobile segna nel secondo tempo supplementare il gol del ...

Tabellone Coppa Italia calcio 2019 - gli incroci e gli accoppiamenti fino alla finale. Programma - orari - date e risultati : La Coppa Italia 2019 di calcio entra nel vivo con l’entrata delle big, le migliori otto squadre dell’ultima Serie A. Dagli ottavi di finale si incomincia a fare tremendamente sul serio, il Tabellone a eliminazione diretta è pronto per regalare partite mozzafiato e grandi emozioni con tutte le grandi chiamate e dare il meglio per proseguire la propria avventura nel torneo. La Juventus deve difendere il torneo e incomincerà la propria ...

Coppa Italia. Nella doppia semifinale i biancocelesti affronteranno il Milan : Grande notte di festa per la Lazio che si è qualificata per le semifinali della Coppa Italia battendo l’Inter per

LIVE India-Italia - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Seppi e Berrettini in campo nella prima giornata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata della sfida tra India ed Italiana, valida per il primo turno della Coppa Davis 2019 di tennis. E sull’erba di Calcutta da oggi si comincia. Il tennis non si ferma mai e dopo il primo Slam dell’annata andato in archivio, con i trionfi del serbo Novak Djokovic e della giapponese Naomi Osaka, l’attenzione degli addetti ai lavori sarà tutta per la Davis 2019. ...