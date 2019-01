Toscana Allerta Arancione e per Rischio Idraulico Idrogeologico

Allerta neve in Toscana e in gran parte del Centro Nord : scuole chiuse domani 31 Gennaio in diversi Comuni [ELENCO LIVE] : E’ Allerta neve al Centro Nord: nevica copiosamente in Toscana, qualche timido fiocco è caduto a Bologna e per domani è prevista anche in Romagna, Piemonte e Trentino Alto Adige. Sono in molti in Comuni che iniziano a prendere le misure precauzionali. domani, giovedì 31 Gennaio 2019, le scuole resteranno chiuse in diversi Comuni. Ecco l’ELENCO aggiornato in tempo reale: Siena Scansano (Grosseto) Sorano (Grosseto) Roccalbegna ...

Allerta Meteo Toscana : a Siena domani 31 Gennaio scuole chiuse per neve e maltempo : Le scuole di ogni ordine e grado di Siena e i centri diurni per anziani e disabili del territorio comunale gestiti dalla Società per la salute rimarranno chiusi domani, giovedì 31 Gennaio. A stabilirlo un’ordinanza firmata dal sindaco Luigi De Mossi in conseguenza delle abbondanti nevicate che da questa mattina hanno creato disagi in città. “Ho firmato l’ordinanza – ha scritto il sindaco sulla sua pagina facebook – ...

Toscana Allerta Ghiaccio e Neve 31 Gennaio 2019 : Il Centro Funzionale Regione Toscana ha pubblicato il seguente bollettino di criticità con rischio Giallo Ghiaccio e Neve. Le Allerte NON sono assolutamente emesse da Rete Meteo Amatori ma dalla Protezione Civile Regionale Descrizione dei fenomeni previsti Rischio Ghiaccio Rischio Neve Oggi 30 Gennaio e domani debole perturbazione in transito sulla Toscana con possibili nevicate fino a bassa quota. TEMPORALI: fino alla ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per neve e ghiaccio fino a domani : La sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo su tutta la regione fino alla mezzanotte di domani, giovedì 31 gennaio. Una debole perturbazione in transito oggi e domani potrà portare neve, anche a bassa quota, e ghiaccio. Oggi potranno registrarsi deboli nevicate a quote collinari possibili su tutte le zone interne di tutta la regione. E’ attesa un’attenuazione dei ...

Allerta Meteo Toscana : domani codice giallo per neve in quasi tutta la regione : La Sala Operativa Unificata permanente della Protezione Civile ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per neve che interesserà quasi tutta la Toscana (a esclusione delle isole e della costa maremmana) con validità dalle 5 di domani mattina fino alla mezzanotte. Una nuova perturbazione proveniente dal Nord Atlantico interesserà la regione a partire dalla mattinata: sono previste nevicate a quote collinari domani possibili deboli nevicate ...

Toscana Allerta Gialla Neve 30 Gennaio 2019 : Il Centro Funzionale Regione Toscana ha emesso il seguente bollettino di criticità indicante una Allerta Meteo Gialla per Neve. Rischio Neve 30 Gennaio 2019 Rischio Neve 30 Gennaio 2019 Domani, mercoledì, possibili deboli nevicate al mattino fino al fondovalle di Lunigiana e Garfagnana con accumuli inferiori a 2 cm; in questa fase non si escludono (bassa probabilità) deboli nevicate con accumuli non significativi fino a quote di pianura ...

Allerta Meteo Toscana : maltempo a Firenze e Pistoia - codice giallo per ghiaccio : Nelle ultime ore si sono verificati rovesci sparsi, associati a grandinate e acqua mista a neve, anche sulle zone interne della regione fino a quote basse, in particolare nelle province di Firenze e Pistoia. Se questo non provoca disagi nell’immediato, al calare della temperatura e al raggiungimento dello zero sarà possibile la formazione di ghiaccio con evidenti ricadute sulla circolazione. Lo rende noto la Sala operativa unificata ...

Allerta Meteo Toscana : maltempo a Firenze e Pistoia - codice giallo per ghiaccio : Nelle ultime ore si sono verificati rovesci sparsi, associati a grandinate e acqua mista a neve, anche sulle zone interne della regione fino a quote basse, in particolare nelle province di Firenze e Pistoia. Se questo non provoca disagi nell’immediato, al calare della temperatura e al raggiungimento dello zero sarà possibile la formazione di ghiaccio con evidenti ricadute sulla circolazione. Lo rende noto la Sala operativa unificata ...

Allerta Meteo Toscana : criticità per gelate - attese anche in pianura : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha diramato un avviso di criticità codice giallo, valido a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 11 di domattina, martedì 29 gennaio, per gelate attese anche in pianura nottetempo e nel primo mattino nell’interno. Sarà possibile la formazione di ghiaccio (strade ancora bagnate) sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino, Mugello, Valdarno Superiore, aretino, zone prossime ...

Allerta Meteo Toscana : neve nel nordest della regione : La Sala operativa unificata permanente della regione Toscana ha emesso per la giornata di domani un codice giallo per neve per le aree nord-orientali valido dalle ore 6 fino alla mezzanotte. Emesso anche un codice giallo per mareggiate per costa e isole con validità dalle ore 12 di oggi fino alle 12 di domani. Domani, sulle zone prossime all’Appennino pistoiese, pratese, fiorentino e aretino attesa neve con possibili accumuli a quote ...

Allerta Meteo Toscana : domani criticità gialla per vento forte : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha emesso per la giornata di domani un’Allerta Meteo codice giallo per vento forte che interesserà tutta la regione: l’avviso è valido dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani. Esteso fino alle ore 13 di domani il codice giallo per neve limitatamente alle zone settentrionali dell’Appennino tosco-emiliano (Reno e Romagna Toscana) e quelle orientali ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per neve a quote collinari : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha confermato il codice arancione emesso ieri e valido fino alla mezzanotte di oggi ed ne ha emesso uno giallo per neve e ghiaccio che interesserà quasi tutta la regione nella giornata di domani, mercoledì 23 gennaio; uniche zone escluse sono quelle lungo tutta la costa e le isole. Il codice giallo per neve è valido dalla mezzanotte di oggi, martedì 22 gennaio, fino alla mezzanotte di ...

Allerta arancione in Toscana : nevicate - scuole chiuse in molte aree - : Martedì 22 gennaio la Protezione civile ha diramato un'Allerta meteo per i fiocchi attesi su gran parte delle zone interne della regione. Nevica nell'Alto Mugello. Gli istituti sono chiusi a Siena e ...

Allerta arancione in Toscana : nevicate - scuole chiuse in molte aree : Allerta arancione in Toscana: nevicate, scuole chiuse in molte aree Martedì 22 gennaio la Protezione civile ha diramato un’Allerta meteo per i fiocchi attesi su gran parte delle zone interne della regione. Nevica nell’Alto Mugello. Gli istituti sono chiusi a Siena e nell’Aretino. LE PREVISIONI Parole chiave: ...