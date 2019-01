Sea Watch | migranti scambiano fuochi d’artificio per esplosioni e si gettano a terra per

Sea Watch : “Polizia a bordo - e in mare nessuna nave ong”. Salvini : “Perché hanno paura?” : La denuncia dell'Ong: "A bordo le richieste di informazioni da parte della polizia continuano. Nel frattempo il Mediterraneo rimane senza navi civili di soccorso". Il ministro degli Interni Matteo Salvini replica: "Secondo voi perché i 'signori' della nave Ong Sea Watch hanno paura della Polizia a bordo???"Continua a leggere

Sea Watch - fine corsa. Tutti sbarcati a Catania - ora i 47 assegnati secondo le intese : I 15 minori sono stati portati in una comunità protetta, gli altri sono stati trasferiti nell'hot spot di Messina per essere identificati. Saranno redistribuiti negli altri sette Paesi europei che ...

Sea Watch - scambiano fuochi d’artificio per esplosioni : ragazzini si gettano a terra per paura : Uno scoppio, poi un altro. E un altro ancora. I tradizionali fuochi d’artificio a Catania, in vista della Festa di Sant’Agata, Santa patrona della città. Ma alcuni dei ragazzini, di minore età, quindici in tutto, appena scesi dalla nave, durante le operazioni di identificazione, si sono gettati a terra spaventati perché convinti che fossero esplosioni o bombe. Proprio come accadeva in Libia. O nei loro paesi di origine. Poi i mediatori ...

Sea Watch - il messaggio che tradisce la Ong : Salvini li inchioda - di cosa hanno paura : Sale il nervosismo tra i componenti dell'equipaggio della nave Ong Sea Watch, ancorata nel porto di Catania dopo aver fatto sbarcare i 47 immigrati tenuti a bordo per oltre dieci giorni. Da questa mattina la polizia italiana sta svolgendo diversi controlli sul contro della Ong, anche a bordo della n

Matteo Salvini : “Ci sono irregolarità su nave Sea Watch. Italia accoglierà un solo migrante” : Matteo Salvini parla a 'Porta a Porta' del caso della nave Sea Watch 3: "Mi risulta che ci siano più elementi di irregolarità nella Sea Watch: col mare in tempesta invece di andare in Tunisia sono venuti in Italia. Quanto meno strano. Stiamo verificando con il ministro delle Infrastrutture chi far entrare e chi no, per verificare se ci saranno altri trafficanti di esseri umani".Continua a leggere

I migranti della Sea Watch a Messina : "Città polveriera" : Il sindaco di Messina De Luca accusa Salvini: "8mila persone qua vivono nelle baracche e ci è stato negato lo stato di...

Migranti : Salvini - "Da Sea watch ne prenderemo uno..." : "Ne prenderemo uno...". Risponde con ironia il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Porta a Porta in onda stasera, rispondendo a una domanda su quanti Migranti sbarcati dalla nave Sea watch resteranno in Italia. "Sono contento ha aggiunto - problema risolto, missione compiuta, la linea ferma ha convinto l'Europa". Intanto, terminato lo sbarco dei Migranti, il personale della Squadra mobile di Catania, della Guardia di finanza e della ...

Sea Watch - mai più minori trattenuti a bordo : Lessons learned. Nel linguaggio delle organizzazioni umanitarie sono gli insegnamenti tratti dall'esperienza concreta sul campo e dalla successiva analisi degli errori compiuti. È un'espressione che mi è tornata in mente osservando lo sbarco delle persone trattenute a bordo della nave Sea Watch: tardivo e articolato epilogo di un'estenuante trattativa che si è trascinata per oltre una settimana sulla loro pelle.Lessons ...

I porti sono aperti - la SeaWatch attracca a Catania : C’è chi teme che il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro possa sollevare accuse contro la nave e il suo equipaggio. Sarà l’ultimo atto della guerra alle ong? Leggi

Le immagini dello sbarco dei migranti dalla Sea Watch 3 : Sono sbarcati nel porto di Catania i migranti che erano stati soccorsi nel Mediterraneo il 19 gennaio dalla nave Sea Watch 3. Uno dopo l'altro le 47 persone sono scese dalla passerella dell'imbarcazione e sono state prese in affidamento dalle autorità portuali tra gli applausi delle persone che li a

Gino Strada : "L'odissea della Sea Watch è finita - ma ne comincerà un'altra. Resistete a queste infamie e alla politica fascista" : La Sea Watch ha attraccato a Catania e a esultare per lo sbarco dopo 13 giorni in mare non sono solo i migranti. Gino Strada, in un'intervista rilasciata all'AdnKronos, ha commentato la vicenda dei 47 a bordo della nave, tirando un sospiro di sollievo, ma sicuro che la partita non sia ancora finita. "Era ora. Sono contento che l'Odissea di questi poveracci sia finita, ora comincerà l'odissea per tanti altri. Ma questo non toglie ...

Sea Watch - i 47 arrivati nelle strutture : 15.56 Sono arrivati nell'hotspot di Messina i 32 migranti maggiorenni della Sea Watch sbarcati al porto di Catania. Resteranno nella struttura, dove sono stati trasferiti con un autobus, in attesa di conoscere le loro destinazioni nei Paesi europei che si sono detti disponibili ad accoglierli. I 15 minorenni non accompagnati sono già tutti in un centro di accoglienza a Catania.