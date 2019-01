Roma si allena - pochi tifosi a Trigoria : ANSA, - Roma, 31 GEN - Nessuna contestazione, una manciata di tifosi appena a 'presidiare' il centro sportivo di Trigoria. La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina dopo il ko per 7-1 sul campo ...

Rugby – La Nazionale italiana a lavoro a Roma : le sensazioni di Steyn dopo il secondo giorno di allenamenti : ItalRugby: le sensazioni di Steyn dopo il secondo giorno di lavoro della Nazionale italiana al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma secondo giorno di lavoro per la Nazionale italiana Rugby al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma. Mattinata in palestra e nel pomeriggio lavoro sul campo per l’ItalRugby nell’impianto Romano in preparazione dell’esordio al Guinness Sei Nazioni 2019 in ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - Pellegrini e la possibilità Psg : 'Non mi interessa - penso ad allenarmi' : Calciomercato Roma, Ultime notizie: i giallorossi tornano sull'esterno Malcom e provano a rinnovare il contratto a Zaniolo su cui è piombato l'Arsenal.

Roma - De Rossi si allena in palestra : scongiurata l'operazione : Roma - De Rossi non si opera. Il capitano della Roma non ricorrerà all'intervento chirurgico per risolvere il fastidioso problema alla cartilagine del ginocchio che lo sta tenendo fuori dal campo ...

Roma - De Rossi si allena in palestra : operazione scongiurata - le ultime : Come riporta Sky Sport , il numero 16 della Roma non si opererà al ginocchio, ma continuerà con le terapie conservative. 'L'infortunio più grave della mia carriera': così lo ha definito dallo stesso ...

Milan - Romagnoli : "Mihajlovic l'allenatore che mi ha insegnato di più" : "Penso che la scuola italiana sia ancora la migliore del mondo. Quelli passati lo sono stati, quelli presenti lo sono, con Chiellini, Barzagli, e Bonucci, e spero lo saremo anche noi futuri". Come è ...

Di Francesco esonerato?/ Roma - l'allenatore esclude le dimissioni : "Non scappo di fronte alle difficoltà" : Di Francesco esonerato? l'allenatore della Roma esclude le dimissioni: "Non scappo di fronte alle difficoltà". Ma il suo futuro resta in bilico...

Di Francesco nella morsa del totoallenatore a Roma : Sousa tra i favoriti : Di Francesco e l'esonero ormai diventato possibile: a Roma sportiva non si parla d'altro in questi giorni, interrogandosi su cosa conviene fare a questo punto della stagione. Tante volte si dice, in avvio di campionato: questo allenatore non mangerà il panettone. È un modo come un altro per dire che non durerà a lungo, e che non riuscirà a superare il girone di andata. È appunto questo il caso? A giudicare dalla situazione generale della Roma e ...

Roma - riecco De Rossi : allenamento con il gruppo dopo l'infortunio : Si era infortunato lo scorso 28 ottobre. Nel corso della partita contro il Napoli, al 43' del primo tempo era stato costretto a uscire dal campo per un forte dolore al ginocchio. Daniele De Rossi è ...

Roma - stop al ritiro : i calciatori tornano a casa dopo l'allenamento : Il ritiro della Roma è terminato questa mattina dopo l'allenamento. La sconfitta di Champions per 2 a 1 contro il Viktoria Plzen non ha indotto Di Francesco e la dirigenza a continuare il ritiro nel ...

Roma spaccata : squadra contro il ritiro deciso da allenatore e società : La Roma è in crisi di risultati e non solo. Secondo il Corriere dello Sport , i giocatori sono contrari al ritiro deciso da allenatore e società. Che non cede: al momento il programma prevede che la squadra giallorossa torni a Trigoria anche dopo la trasferta di ...

Cagliari-Roma LIVE - le scelte degli allenatori : Maran cambia in attacco - difesa titolare per i giallorossi : Cagliari-Roma LIVE – Partita importantissime per le due squadre, che necessitano di fare punti per rilanciarsi dopo un periodo non brillantissimo. Il Cagliari ha subito oltremodo la perdita per infortunio di Castro e ha smarrito la verve offensiva, la Roma continua a far fronte con le numerose defezioni e l’infermeria è pressoché piena. I padroni di casa scendono in campo con il 4-3-1-2 in cui Joao Pedro arretra il suo raggio ...

Morto Gigi Radice - storico allenatore dI Milan - Toro e Roma : E' Morto all'età di 83 anni Gigi Radice , storico allenatore del Toro e del Milan. Affezionati a lui anche i tifosi della Roma, che ha guidato nella stagione '89-90' nella mitica stagione del Flaminio.