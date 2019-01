Radar dei tassi di interesse da Raisin

Radarbot Pro avvisa tempestivamente l’automobilista in presenza dei rilevatori di velocità : Radarbot Pro è un'applicazione che rileva gli Autovelox integrando gli avvisi in tempo reale con il più completo sistema GPS per il riconoscimento dei rilevatori di velocità. L'app si integra con tutti i navigatori GPS e le app di Mappe per fornire sia le indicazioni per la navigazione che gli avvisi per i rilevatori di velocità ed è in grado di funzionare in background e di segnalare rilevatori in galleria, postazioni Tutor, semafori ...

A Bacoli l’eccellenza italiana dei Radar : Il radar, acronimo dell’inglese ‘radio detection and ranging’, è un sistema che utilizza onde elettromagnetiche per rilevare la posizione e la velocità di oggetti sia fissi che mobili, come navi, aerei, veicoli, formazioni atmosferiche o il suolo. Forse in pochi sanno che l’Italia è un’eccellenza in questo settore, essendo stata pioniera e mantenendo tuttora, in alcuni settori di mercato, una posizione di ...