La Fed fa marcia indietro sui tassi

ilgiornale

: Riduzione del bilancio della #Fed: Powell manterrà la promessa o farà marcia indietro? Ne parliamo oggi a… - InvestimentiBNP : Riduzione del bilancio della #Fed: Powell manterrà la promessa o farà marcia indietro? Ne parliamo oggi a… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Ci sono molti fattori da tenere in conto - ha aggiunto - , è bene prendersi il tempo necessario e capire cosa sia meglio' per non creare turbolenze all'economia e ai mercati. In base ai calcoli del ...