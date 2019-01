La maratona di Leo è finita addio al runner più forte del tumore Ma correrà nei nostri

Morto Leonardo Cenci : malato di cancro - a novembre corse la maratona di New York : Leonardo Cenci , di Perugia, è deceduto a soli 46 anni, dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro che lo aveva colpito 6 anni fa. L'atleta era stato anche nominato nel febbraio 2017 Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella. Leonardo Cenci e la sua storia Leonardo Cenci è stato l'unico maratoneta italiano a correre ben due maratone di New York , nonostante la malattia. Quella di ...

