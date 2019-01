Car sharing ora più agile | con 2Hire tutte le auto sono connesse

Share’n go - per il Car sharing elettrico niente incentivi : probabile addio all’Italia : Si prospetta un epilogo decisamente negativo per l’unico car sharing a zero emissioni del nostro paese L’azienda specializzato nel car sharing di auto elettriche in polemica con la mancata inclusione negli ecobonus minaccia di lasciare il mercato italiano Se vivete in alcune grandi città italiane come Molano, Roma, Firenze e Modena, avrete sicuramente notato delle piccole vetture di colore giallo in giro per le strade e parcheggiate in ...