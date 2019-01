Ascolti tv | La Dottoressa flop fa ritirata | Barbara d' Urso tanto cuore e poco

Ascolti tv - La dottoressa Giò chiude a 2.8 milioni battuta da Milan – Napoli : Come ampiamente prevedibile è il match Milan-Napoli, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, a vincere il prime time del 29 gennaio. La partita trasmessa da Rai1 ha ottenuto 6.140.000 telespettatori e uno share del 23,41%. LEGGI: La dottoressa Giò, iniziata la scrittura della nuova stagione: anticipazioni Ascolti tv prime time Canale 5 con l’ultima puntata de La dottoressa Giò ha conquistato 2.883.000 telespettatori e il 12,02% con ...

Ascolti 29 gennaio 2019 - il Milan vince anche in Tv ma la Dottoressa Giò si difende. Bene Floris e Berlinguer : Ascolti Tv di martedì 29 gennaio 2019. Su Rai1 l'incontro di Coppa Italia Milan-Napoli conquista oltre 6,1 milioni di media e vince la prima serata con il 23,4% di share. Chiude in rialzo su Canale 5 ...

Barbara D’Urso - Ascolti : Dottoressa Giò chiude con una strana citazione : ascolti La Dottoressa Giò: Barbara D’Urso conquista il pubblico social Si è conclusa con la quarta e ultima puntata la terza stagione de La Dottoressa Giò, tornata in prima serata su Canale 5 dopo vent’anni d’assenza dagli schermi. A seguire il risveglio dal coma di Giorgia Basile sono stati 2.883.000 telespettatori pari al 12% di share. Anche se gli ascolti non sono stati quelli che tutti si aspettavano, Barbara D’Urso ...

Ascolti TV | Martedì 29 gennaio 2019. Milan-Napoli vince con il 23.4%. La Dottoressa Giò chiude al 12% : La Dottoressa Giò Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Milan-Napoli ha conquistato 6.140.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale 5 La La Dottoressa Giò ha raccolto davanti al video 2.883.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.755.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano: Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo? ha catturato l’attenzione di 1.881.000 spettatori (9.9%). ...

La Dottoressa Giò dall’ennesimo flop di Ascolti al rinnovo : ci sarà la quarta stagione dopo il finale in onda oggi? : L'ennesimo crollo di ascolti potrebbe mettere a rischio il rinnovo de La Dottoressa Giò e, a poche ore dal finale di questa sera, ci si chiede seriamente se la quarta stagione ci sarà oppure no. In tempi non sospetti, forse credendo la serie un sicuro successo, si era parlato di nuovi episodi già in scrittura e in attesa di capire come sarebbe stata la reazione del pubblico e questo non lascia intendere che ci sarà un rinnovo. Gli ascolti ...

Ascolti tv - Che tempo che fa batte ancora la Dottoressa Giò : Ascolti tv, prime time Fabio Fazio batte Barbara d’Urso ancora una volta confermando quando già accaduto una settimana fa. Vince la sfida degli Ascolti di prima serata della domenica Che tempo che fa che su Rai1 ha segnato 3 milioni 938 mila telespettatori e uno share del 15.16%. A seguire Che tempo che fa – Il tavolo ha interessato 2 milioni 268 mila spettatori con il 12.78% di share. La serata prevedeva anche su Canale5 La ...

Anticipazioni La Dottoressa Giò : l'ultima puntata cambia giorno - Ascolti sottotono : È tempo di saluti per La Dottoressa Giò, la fiction di Canale 5 giunta oramai alla sua quarta e ultima puntata. Essa andrà in onda con largo anticipo rispetto alle abitudini, a causa di alcune variazioni di palinsesto previste da Mediaset in occasione del Festival di Sanremo. Per evitare un'emorragia di ascolti, a causa del difficile scontro con la kermesse canora, la rete ammiraglia del Biscione ha deciso di anticipare L'Isola dei famosi a ...

Barbara d’Urso - Ascolti Dottoressa Giò e Domenica Live : com’è andata ieri : Dottoressa Giò, ascolti terza puntata: ancora un leggero calo per Barbara d’Urso Temi attuali quali il coming out, gli abusi sui minori, la corruzione e la battagia contro la violenza sulle donne: tutto questo è La Dottoressa Giò, un po’ medical drama, un po’ soap opera, un po’ celebrazione di un personaggio molto amato dalla stessa attrice/conduttrice che lo interpeta ovvero Barbara d’Urso. Ma come sono andati ...

Ascolti tv : vince Fabio Fazio - cala ancora 'La Dottoressa Giò' : Tutti i dati di ascolto di domenica 27 gennaio 2019. Da 'Che Tempo Che Fa' a 'Le Iene', tra vincitori e sconfitti

Ascolti TV | Domenica 27 gennaio 2019. Fazio 15.2%.12.8% - Le Iene 10.3% - La Dottoressa Giò 10.2% : Valentino Rossi a Che Tempo che Fa Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.938.000 spettatori pari al 15.2% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.268.000 (12.8%). Su Canale 5 La Dottoressa Giò ha raccolto davanti al video 2.444.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 La Porta Rossa ha catturato l’attenzione di 1.392.000 spettatori (5.5%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.927.000 spettatori con il 10.3% di share. Su ...

Ascolti tv - Fabio Fazio affossa la Dottoressa Giò di Barbara D’Urso in calo : Fabio Fazio con ‘Che tempo che fa’ vince il prime time del 20 gennaio con 3.701.000 telespettatori e il 14.8% di share. Al secondo posto, su Canale 5 la seconda puntata della fiction ‘La Dottoressa Giò’ con 2.485.000 spettatori e il 10.9% di share, con un sensibile calo rispetto all’esordio di domenica scorsa, quando aveva registrato 3.046.000 telespettatori e il 12.63% di share. Ascolti tv prime time Terzo ...

Ascolti tv di ieri : flop La dottoressa Giò che crolla e viene battuta da Fazio : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti tv della giornata di ieri, domenica 20 gennaio. In prime time è andata in onda la seconda delle quattro puntata de La dottoressa Giò, la serie tv di Canale 5 con protagonista Barbara D’Urso, mentre su Raiuno è tornato in onda l’appuntamento con Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio. Ad avere la meglio, contrariamente a tutte le aspettative, è stato proprio il ...

Ascolti Tv 20 gennaio 2019 - Fazio perde con Paperissima. La Dottoressa Giò soffre le Iene : Ascolti Tv di domenica 20 gennaio 2019. Tanta roba in prima serata per i telespettatori che si sono divisi facendo zapping con il telecomando. Su Rai1 Che Tempo Che Fa si attesta su una media di 3,7 ...

Barbara D’Urso : cala Dottoressa Giò. Ottimi Ascolti per Domenica Live : Dottoressa Giò con Barbara D’Urso: gli ascolti della seconda puntata Tutti contro Giorgia Basile, persino gli ascolti! C’è tensione tra La Dottoressa Giò e i suoi colleghi, le diatribe sono esplose in maniera ancora più evidente nel corso della seconda puntata trasmessa Domenica 20 gennaio. Intanto il progetto del centro di supporto alle donne vittime di abusi e violenza che Giò vorrebbe realizzare in ospedale continua a essere ...