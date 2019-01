Amore e Altri Rimedi | Claudia Gerini conduttrice del nuovo programma per coppie in crisi

davidemaggio

: Lo stile cristiano è quello delle Beatitudini: mitezza, umiltà, pazienza nelle sofferenze, amore per la giustizia,… - Pontifex_it : Lo stile cristiano è quello delle Beatitudini: mitezza, umiltà, pazienza nelle sofferenze, amore per la giustizia,… - welikeduel : 'Aiutare significa amare la vita e farla godere anche agli altri con quelle piccole cose che posso dare loro. Se ri… - B4r0n3 : @PedrottiBarbara @PCiabatti @DucatiMotor Sinceramente chi avreste visto meglio della Barbara alla presentazione del… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)Non c’è soltanto la seconda stagione di Suburra nel futuro televisivo di. L’attrice romana condurrà, infatti, a partire da lunedì 11 marzo 2019, Amori e, la nuova produzione di FoxLife (canale 114 di Sky) dedicata allein. Ilandrà in onda alle 21.55 sfruttando così il traino di Grey’s Anatomy 15.Ilha come obiettivo principale quello di aiutare in maniera concreta gli innamorati in difficoltà: attraverso il contributo degli psicoterapeuti Gianluca Franciosi e Laura Duranti, leanalizzeranno in maniera dettagliata tutti i problemi che stanno attraversando ed il confronto con esperti esterni alle loro dinamiche “familiari” sarà utile per consentire loro di trovare le giuste soluzioni per uscire dallaIl compito dellasarà dunque quello di raccontare ...