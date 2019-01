Salvini non vuole essere processato sul “caso Diciotti”

Diciotti - Salvini : processo non va fatto : 7.25 La decisione sulla nave Diciotti è stata presa "nell'interesse pubblico", per questo "va negata l'autorizzazione ai giudici".Così il vicepremier Salvini in una lettera al Corriere della Sera. "La mia vicenda giudiziaria è strettamente legata all'attività di ministro dell'Interno e alla ferma volontà di mantenere gli impegni della campagna elettorale", evidenzia Salvini. "Sono convinto di aver agito sempre nell'interesse superiore del ...

Migranti - Salvini : «Sulla Diciotti il processo non va fatto - ho agito nell'interesse pubblico» : Basti pensare che l'articolo 79 paragrafo primo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea afferma: «L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni ...

Macron : Di Maio e Salvini? Non sono all’altezza. : Di Maio e Salvini Non sono all’altezza per governare Ancora scintille tra Roma e Parigi che infiammano il dibattito politico ed economico in Europa ormai da giorni. LA POLEMICA SUL FRANCO CFA – Ma facciamo un passo indietro. Ad accendere la miccia era stato l’ affondo Cinque stelle che aveva tirato fuori dal cassetto la vecchia ma attuale polemica sul Franco CFA, la moneta in uso in 14 ex colonie francesi, rea a detta ...

Caso Diciotti - il sì non basta : il M5s si autodenunci e finisca imputato con Salvini : In politica è importante essere coerenti. Negli ultimi anni abbiamo assistito a molte carriere stroncate da affermazioni a cui sono poi seguiti comportamenti diametralmente opposti. Per questo è comprensibile la strategia dei 5 Stelle di annunciare il loro voto favorevole al processo contro il vice-premier Matteo Salvini. Per i 5 Stelle, salvo che nei casi di reato di opinione commessi nel reale esercizio delle proprie funzioni, parlamentari e ...

Sea Watch - Zampa (Pd) : “La mia legge vieta il respingimento dei minori non accompagnati. Salvini la sta violando” : L’articolo 3 della la legge 47/2017 recita: “In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati”. Per questo motivo il governo italiano dovrebbe far sbarcare immediatamente i minori non accompagnati che sono a bordo della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca ferma a un miglio dalle coste siracusane. “La mia legge è stata profetica e in particolare l’articolo 3 parla chiaro: ...

Diciotti - Salvini : “M5s vota sì? Non ho bisogno di aiutini. Tra i 5 stelle c’è corrente di sinistra che difende Maduro” : “C’è una parte di Italia che mi accusa di disumanità? Ormai certe affermazioni non mi toccano più. In questi 7 mesi di lavoro ho sentito di tutto: fascista, nazista, razzista, assassino, delinquente, sequestratore. Mi mancano ‘pedofilo’ e ‘spacciatore'”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intervenuto stamattina a RTL. E aggiunge: “Sulla Sea Watch non ci sono né donne, né ...

Fontana a M5s : "Conseguenze politiche se vota contro Salvini" | Il vicepremier : "Non ho bisogno di aiutini" : Secondo il ministro leghista della Famiglia un voto contrario "avrebbe conseguenze politiche ". Il numero uno del Carroccio dice a M5s di votare in coscienza.

Caso Diciotti - Salvini : 'Non metto in discussione il governo per me' : Il ministro dell'Interno dice al M5s di decidere in coscienza ma ribadisce: 'Non è normale che venga messo sotto accusa un ministro che ha applicato quanto promesso in campagna elettorale'

Sea Watch - il Pd vuole denunciare Salvini. Il ministro : "Io non mollo" : Il Pd mette nel mirino ancora una volta Matteo Salvini . Il Viminale di fatto per il momento tira dritto e ha deciso che il porto di Siracusa resta chiuso per lo sbarco dei 47 migranti. Ma adesso dopo ...

Salvini : «Spero che Higuain non si faccia più vedere a Milano» : «Non mi piacciono i mercenari» “Spero che Higuain non si faccia più vedere a Milano, si è comportato in maniera indegna. Non mi piacciono i mercenari”. Parola di Matteo Salvini a Rtl. Una esternazione che accomuna un po’ Salvini ai tifosi del Napoli che così risposero al pipita che laciava Napoli per la Juventus. Un po’ meno quelli bianconeri perché il sostituto di Gonzalo fu Cristiano Ronaldo. Del Resto di atteggiamenti ...

“C’è Grillo” - Freccero : “Paghiamo 30mila euro per i diritti - non c’è scandalo”. Salvini : “Grillo li darà in beneficenza” : Il direttore di Rai2 Carlo Freccero ha confermato l’indiscrezione trapelata nelle scorse ore riguardo al pagamento di 30mila euro da parte della Rai per la puntata del format “C’è” dedicata ai 40 anni di carriera del comico genovese Beppe Grillo. “Semplicemente, per fare questo programma, abbiamo dovuto acquistare i diritti degli spettacoli che lui ha fatto dopo l’ultima cacciata dalla Rai – ha spiegato ...

Matteo Salvini - Antonio Di Pietro a sorpresa su Diciotti e migranti : "Perché non è da processare" : "Non condivido quello che Matteo Salvini ha fatto, ma non lo processerei". Antonio Di Pietro a sorpresa si scopre difensore del ministro degli Interni sul caso Diciotti, "anche se avesse avuto interessi politici personali". Intervistato da Radio Cusano Campus, l'ex magistrato e ministro nei governi

