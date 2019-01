Non twittare

ilfoglio

(Di martedì 29 gennaio 2019) "E’ ora che noi giornalisti prendiamo in considerazione l’idea di sganciarci dai ritmi quotidiani di Twitter, il social network più dannoso del mondo". Così scriveva pochi giorni fa sul New York Times l’editorialista Farhad Manjoo, appena riemerso da una settimana folle per l’informazione americana,