M5S verso l' astensione su Salvini La Lega irritata | ma non rompe

Diciotti - la Lega al M5S : 'Processando Matteo Salvini si processa il governo'. Verso la crisi? : Una sorta di avvertimento finale, e pesantissimo, quello rivolto dalla Lega al M5s : processare Matteo Salvini equivale a processare il governo. È quanto affermano i capigruppo del Carroccio a Senato ...

Diciotti - la Lega al M5S : "Processando Matteo Salvini si processa il governo". Verso la crisi? : Una sorta di avvertimento finale, e pesantissimo, quello rivolto dalla Lega al M5s: processare Matteo Salvini equivale a processare il governo. È quanto affermano i capigruppo del Carroccio a Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, in relazione alla richiesta del tribunale dei minis

Autorizzazione a procedere contro Salvini : M5S verso il sì secondo Gianluigi Paragone : Una posizione ufficiale da parte del M5S ancora non c'è. Ma se le parole hanno un peso e un significato, quelle di ieri sera, pronunciate da Gianluigi Paragone durante la trasmissione Accordi e Disaccordi di Luca Sommi e Andrea Scanzi, indicano una tendenza piuttosto chiara all'interno dei Cinque Stelle. E la tendenza sarebbe quella di avallare la richiesta di Autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier e ministro dell'Interno, ...

M5S verso il sì all'autorizzazione a procedere per Salvini : Il Movimento 5 Stelle va verso il sì all'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Diciotti. Se da Luigi Di Maio non arriva anche una posizione ufficiale, ad annunciarlo è il senatore Gianluigi Paragone alla trasmissione "Accordi & Disaccordi"."Credo che Matteo Salvini abbia già deciso di non sottrarsi al processo, quindi il problema neanche esiste. Noi non abbiamo mai negato alla giustizia ...

Trivelle - verso accordo M5S-Lega : stop di 18 mesi e concessioni più care : Trovato nella notte l’accordo sul caso “Trivelle” tra M5S e Lega, al termine di un negoziato non privo di tensioni. Alla fine l’intesa è stata trovata essenzialmente su un doppio compromesso. Si sblocca così l’iter parlamentare del Dl Semplificazioni...

Trivelle - Lega di traverso : il compromesso con M5S non c’è. E dall’emendamento è sparito il divieto all’utilizzo dell’air gun : Quello che era stato presentato come un compromesso, col passare delle ore si è rivelato un accordo unilaterale. Il motivo è semplice: l’emendamento al Dl Semplificazioni presentato dal capogruppo M5s in Senato Patuanelli e con primo firmatario il grillino Castaldi non piace per niente alla Lega di Salvini. Lo si è capito nella tarda serata di ieri, 22 gennaio, quando il capogruppo del Carroccio in Senato Massimiliano Romeo si è trincerato ...

I sondaggi verso le Europee : Lega ai massimi storici - M5S a picco : Mentre il voto di maggio si fa sempre più vicino l'unico che può sorridere è Salvini, che dalle Politiche ad oggi ha...

Reddito e pensioni - verso il sì : oggi il Cdm. Tensioni M5S-Lega : Dopo il rincorrersi di voci di rinvii, di qualche ora, di un giorno, addirittura alla prossima settimana, il Consiglio dei ministri sul decretone ci sarà domani, probabilmente nel pomeriggio....

Governo - verso il rinvio del cdm su reddito e quota cento. Battaglia sulle cifre tra Lega e M5S : verso il rinvio del Consiglio dei ministri su reddito di cittadinanza e quota cento. La riunione del Governo, che avrebbe dovuto varare i provvedimenti-manifesto della maggioranza gialloverde, era già ...

Verso le europee - Fontana avverte il M5S : "Senza fondi per i disabili non votiamo il reddito di cittadinanza" : "Nella bozza di decreto sul reddito e pensioni di cittadinanza presentata alla riunione di pre-consiglio di questo pomeriggio non sono previsti interventi diretti per l'innalzamento delle pensioni di inabilità né adeguati aiuti alle famiglie con disabili e numerose. Senza risposte concrete alle richieste del mondo della disabilità e delle famiglie questa bozza non avrà il nostro supporto".Lorenzo Fontana ci parla al ...

Referendum con quorum al 33% Verso l'intesa M5S-Lega. Esclusivo : Il tema del Referendum propositivo e della modifica dell'articolo 71 della Costituzione sembra dividere la maggioranza con la Lega che si oppone alla proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle di non inserire alcun quorum affinché la consultazione popolare sia valida... Segui su affaritaliani.it

Elena Fattori : "M5S sta andando verso destra" : "Il Movimento 5 stelle sta andando verso destra. E Di Maio dice che nessuno è indispensabile perché ci sono parlamentari di destra pronti a entrare in questa maggioranza". A parlare è Elena Fattori, senatrice M5s, che insieme alla collega Paola Nugnes è sotto procedimento disciplinare da parte del Movimento.Senatrice, a differenza di De Falco e De Bonis che sono stati espulsi, il giudizio su di lei è ancora ...

Manovra - il piano di Matteo Salvini per smontare le follie del M5S : verso il clamoroso blitz in aula : Segnali di ravvedimento. Voglia di smarcarsi da un alleato che nella Manovra economica ha fatto la parte del leone. La notizia - per ora un' intenzione, in concreto si vedrà - è che per Matteo Salvini la pratica della legge di bilancio non è chiusa. Il testo finale non cambierà, sarà quello votato t

In Cdm solo slide sulle Autonomie regionali. Avvio di percorso - diffidenza di M5S verso Zaia : L'accordo tra Stato e Regioni è in fase di studio ed è per questo che, per ora, ci si limita alle slide e a una bozza che hanno davvero in pochi. Bozza che neanche è stata distribuita ai ministri durante il Consiglio, nonostante la riunione fosse dedicata proprio all'autonomia differenziata chiesta da Lombardia e Veneto dopo il sì al referendum e dall'Emilia Romagna che si avvia a intraprendere la procedura. Matteo ...