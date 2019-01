Conte | immigrazione è una sfida | ma Europa rischia di implodere

Giuseppe Conte pronto a non discutere più di immigrazione con l’UE : Giuseppe Conte pronto a prendere una posizione netta sulla questione immigrazione con l’UE A dirlo è Giuseppe Conte che nel suo discorso al Forum economico mondiale di Davos punta il dito contro l’Unione europea e gli euroburocrati. “Qualsiasi comunità, se lasciata sola, avrà difficoltà a fronteggiare i venti contrari di coloro che mettono una nazione contro l’altra a proprio vantaggio”, ha spiegato il premier ...

Immigrazione - asse tra Giuseppe Conte e Sergio Mattarella contro Matteo Salvini : Dal "vado a prenderli io in aereo" a "siamo in continuo contatto con la Guardia Costiera libica perché effettui questo ulteriore intervento e metta in sicurezza i migranti che sono a bordo", ormai la linea di Giuseppe Conte è chiara, e diametralmente opposta a quella di Matteo Salvini. L'ultima nota

Sea Watch - Conte : “Su immigrazione governo compatto - serve linea di rigore. Unione europea rispetti impegni” : “Assolutamente non è cambiata la linea del governo in materia di immigrazione. Il governo è compatto e assolutamente non cambia idea sul fatto che occorra una linea di rigore: non bisogna più offrire nessuna sponda al traffico illegale di migranti, bisogna contrastare con tutte le nostre forze questo traffico e perseverare. Una soluzione eccezionale, che rivendico, non mette in discussione la linea di fermezza e la coerenza della nostra ...