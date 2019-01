Auto fuori strada | muoiono Lucrezia e Manuel | si erano conosciuti ad una festa poco prima

Roma : allontanati dai buttafuori di una discoteca - prendono l'Auto e li investono : Un grave fatto di cronaca si è verificato a Roma nella notte fra sabato e domenica. Le scene di follia sono state riprese dalle telecamere di sicurezza all'esterno di un locale. Le immagini, immortalate anche dai cellulari dei presenti, stanno ora facendo il giro del web. Due ragazzi, forse in preda ad alcol e droga, dopo essere stati respinti all'ingresso della discoteca Qube di Via Portonaccio a Roma, hanno messo in atto una deplorevole ...

Roma - lite in discoteca : sale in Auto e investe buttafuori : Si sono avvicinati in due, evidentemente poco lucidi, e volevano entrare in discoteca. I buttafuori non li hanno fatti entrare e uno di loro è tornato all'auto, ha imboccato la strada contRomano e ha investito uomini della sicurezza e passanti.È la cronaca di un episodio di follia accaduto nei pressi della discoteca "Qube" di Roma, lungo via di Portonaccio, nella notte tra il 26 e il 27 gennaio. Con la vettura, una Mercedes classe B, il teppista ...

