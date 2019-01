Traffico Roma del 28-01-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 28-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE. RIPERCUSSIONI ANCHE PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINA. RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE UMBERTO I VERSO PONTE CAVOUR CI ...

Traffico Roma del 28-01-2019 ore 12 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 12.20 PER UN INCIDENTE CHIUSA AL Traffico LA TANGENZIALE EST TRA IL BIVIO PER LA A24 E VIA DI PORTONACCIO VERSO LO STADIO OLIMPICO . IL Traffico E’ DEVIATO SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST. LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE E’ COMUNQUE TRANSITABILE PER COLORO CHE PROVENGONO DA VIA DI PORTONACCIO E SONO DIRETTI VERSO LA SALARIA. SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE ALLA SERPENTARA SI ...

Traffico Roma del 28-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 11:20 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE. RIPERCUSSIONI ANCHE PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINA. IN CITTA‘ PER UN INCIDENTE SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST IN PROSSIIMTA’ DELLO SVINCOLO CON LA ...

Traffico Roma del 28-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 09:50 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, PERMANGONO CODE SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALTEZZA RACCORDO ANULARE. RIPERCUSSIONI ANCHE PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINA. SEMPRE SUL RACCORDO UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E LA ...

Traffico Roma del 28-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 09:50 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, PERMANGONO CODE SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALTEZZA RACCORDO ANULARE. RIPERCUSSIONI ANCHE PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINA. SEMPRE SUL RACCORDO UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E LA ...

Traffico Roma del 28-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 09:20 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, PERMANGONO CODE SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALTEZZA RACCORDO ANULARE. RIPERCUSSIONI ANCHE PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINA. SEMPRE SUL RACCORDO UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E LA ...

Traffico Roma del 28-01-2019 ore 09 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 08.50 PERMANGONO I DISAGI SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALTEZZA RACCORDO ANULARE. CODE A PARTIRE DA PRIMA PORTA CON RIPERCUSSIONI PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINA. DIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUESTI MINUTI CHE RALLENTANO IL Traffico, IN PIAZZA GIURECONSULTI SIAMO IN ZONA CORNELIA- RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA TRA IL ...

Traffico Roma del 28-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 08:20 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, PERMANGONO I DISAGI SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALTEZZA RACCORDO ANULARE. CODE A PARTIRE DA PRIMA PORTA CON RIPERCUSSIONI PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINA. DIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUESTI MINUTI CHE RALLENTANO ...

Traffico Roma del 28-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 07:50 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, PERMANGONO I DISAGI NEL QUADRANTE NORD DELLA CAPITALE A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SULLA VIA FLAMINIA ALTEZZA RACCORDO ANULARE. CODE A PARTIRE DA PRIMA PORTA CON RIPERCUSSIONI PER COLORO CHE DAL RACCORDO DEVONO IMMETTERSI SULLA FLAMINA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DI ...

Traffico Roma del 28-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 ORE 07:20 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL Traffico INIZIA AD ESSERE INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI CHE PORTANO AL CENTRO UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ DI CASTEL GIUBILEO VERSO IL CENTRO CITTA’ STESSA SITUAZIONE IN VIA DI TORRE SPACCATA ...

Traffico Roma del 27-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 27 GENNAIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. RALLENTATO IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA Roma-TERAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE A VIA FILIPPO FIORENTINI, A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. PRUDENZA PER LO STESSO MOTIVO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOPO TORRENOVA VERSO IL ...

Traffico Roma del 27-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 27 GENNAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SI VIAGGIA IN CODA PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA Roma- TERAMO DA VIA DI TOR CERVARA A VIA FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST. FILE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA DA PORTONACCIO A TOGLIATTI. SI VIAGGIA IN CODA SULLA TANGENZIALE EST PER Traffico ...

Traffico Roma del 27-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 27 GENNAIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SI CIRCOLA REGOLARMENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. AUMENTA IL Traffico SU VIA FLAMINIA NUOVA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA VERSO IL CENTRO. Traffico INTENSO E RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO ...

Traffico Roma del 27-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 27 GENNAIO 2019 ORE 16:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SEMPRE REGOLARE IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. PRUDENZA IN VIA LAURENTINA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA DI TOR PAGNOTTA DOVE SONO POSSIBILI DEI RALLENTAMENTI. Traffico RALLENTATO ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA IN PROSSIMITÀ ...