Ascolti tv | vince Fabio Fazio | cala ancora ' La Dottoressa Giò'

Domenica In vs Domenica Live - Barbara D’Urso vince la gara degli Ascolti superando Mara Venier : Barbara D’Urso ce l’ha fatta a vincere la gara degli ascolti contro la rivale Mara Venier. Domenica Live ha registrato infatti il 15,40% di share con 2.660.000 spettatori, mentre Domenica In non è andata oltre il 12,6%. A penalizzare il contenitore di Rai 1 è stata la diretta della cerimonia di chiusura della Giornata mondiale della gioventù con papa Francesco in diretta da Panama: Mara Venier ha iniziato infatti la sua trasmissione ...

Ascolti Tv 25 gennaio 2019 - vince il Milionario di Scotti. Cresce Quarto Grado - buon esordio di Povera Patria : Ascolti Tv di venerdì 25 gennaio 2019 . Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha vinto la prima serata tv con una media di oltre 3 milioni di spettatori e il 14,4% di share. Su Rai1 Superbrain - Le ...

Ascolti TV | Venerdì 25 gennaio 2019. Il Milionario vince con il 14.4% - Superbrain 12.2% - Quarto Grado 8.1%. Mai dire Talk chiude al 3.6% - Povera Patria 5.9% : Gerry Scotti Su Rai1 Superbrain – Le Supermenti ha conquistato 2.571.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 3.034.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.519.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 Mai dire Talk ha catturato l’attenzione di 709.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Viva l’Italia ha raccolto davanti al ...

Ascolti tv - 55 passi nel sole con Al Bano - Romina e Cristel Carrisi vince su tutti : Canale 5 con “55 passi nel sole”, lo show in due serate di Al Bano e Romina Power presentato dalla figlia Cristel Carrisi (che si è commossa sul palco pensando alla sorella Ylenia) ha conquistato la prima serata di ieri grazie a 3.368.000 telespettatori e uno share del 18,31%. Ascolti tv Prime time Rai1 con la docufiction “Figli del destino“, trasmessa in occasione della Giornata della memoria, ha ottenuto 2.969.000 ...

Ascolti Tv 23 mercoledì gennaio 2019 - vince la nostalgia di Al Bano. Sfida ad alta quota tra Amadeus e Striscia : Ascolti Tv di mercoledì 23 gennaio 2019 . vince Al Bano e vince la nostalgia canaglia delle canzoni del passato, di una carriera lunga 55 anni. Canale 5 brinda con il vino del cantante pugliese che ha ...

Ascolti TV | Mercoledì 23 gennaio 2019. 55 Passi nel Sole vince con il 18.3% - Figli del Destino 12.4% - Chiambretti 3.9% : Albano Nella serata di ieri, Mercoledì 23 gennaio 2019, su Rai1 la docufiction Figli del Destino ha conquistato 2.969.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.42 alle 0.44 – il varietà 55 Passi nel Sole, con Al Bano e Romina, ha raccolto davanti al video 3.368.000 spettatori pari al 18.3% di share (qui la nostra recensione). Su Rai2 La Porta Rossa in televisione ha interessato 1.408.000 spettatori pari al 5.9% di ...

Adrian vince la sfida degli Ascolti : Adriano Celentano batte (di poco) La compagnia del Cigno e Raiuno : Ha vinto Adrian, ma non stravinto. L'attesissima sentenza di ascolti e share nella sfida tra Raiuno e Canale 5 premia lo show-evento di Adriano Celentano, che ha battuto la fiction La compagnia del Cigno di viale Mazzini. Sono stati 5,997 i milioni di telespettatori che hanno seguito Aspettando Adri

Delusione Adrian : Ascolti bassi - vince la fiction di Rai Uno : Il ritorno di Adriano Celentano in tv non ha prodotto i risultati attesi. Nessun boom, anzi una clamorosa sconfitta. Nella

C’è Posta Per Te : la De Filippi stravince nonostante gli Ascolti di Rai1 : C’è Posta Per Te: Maria De Filippi trionfa e vince prima e seconda serata Ventidue anni e non sentirli. Dopo l’esordio incredibile della scorsa settimana che ha superato il 40% di share, sono stati oltre cinque milioni a seguire la seconda puntata di C’è Posta Per Te. Il people show di Maria De Filippi riesce sempre a rimanere attuale trattando temi come l’omosessualità, e in particolare l’amore lesbo con estrema ...

Ascolti tv - vince Il milionario bene la maratona della Melevisione : È stato il quiz di Canale 5 Chi vuol essere milionario, condotto da Gerry Scotti, ad aggiudicarsi la sfida degli Ascolti del venerdì sera, con una media di 2 milioni 941 mila telespettatori pari al 13.89%. Per il secondo appuntamento con Superbrain – Le supermenti, condotto da Paola Perego su Rai1, ci sono stati 2 milioni 791 mila spettatori e il 12.72%. L’ammiraglia Rai si è imposta comunque nella fascia di prima serata con il ...

Ascolti Tv 18 venerdì gennaio 2019 - Vince Scotti contro Perego. Vanno forte Quarto grado e Tv8 : Ascolti Tv di venerdì 18 gennaio 2019 . La seconda puntata di Superbrain non arriva a 3 milioni di spettatori di media, 2,8, pari al 12,7% di share e deve arrendersi a Canale 5 che con Chi Vuol Essere ...