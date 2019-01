M5s | Di Battista | ' Salvini deve tirare fuori le palle contro i potenti'

Venezuela - scontro Lega-M5s. Salvini : Di Battista parla a vanvera. Conte : no imposizioni : Il governo deve esclusivamente dichiarare che serve una soluzione politica appoggiando il tentativo di Messico e Uruguay di mediare nella crisi Venezuelana. Il popolo italiano si ricorda o no cosa ...

Venezuela - scontro M5s-Lega. Salvini contro Maduro - Di Battista : ridicolo : Spero che il governo italiano «abbandoni ogni prudenza e sostenga il popolo Venezuelano che ha il diritto a libere elezioni e alla democrazia e lo dico perché vi sono tanti italiani in Venezuela che ...

M5s - Di Battista anticipa Le Iene : “Mio papà mi ha detto che ha avuto un lavoratore in nero. Mi sono incazzato a morte” : “Questa mattina mi ha chiamato mio papà e mi ha detto che era stato avvicinato da Filippo Roma che gli ha fatto alcune domande in merito alla piccola impresa di famiglia”. Lo dice Alessandro Di Battista in un video su Fb in cui spiega di aver saputo che nell’azienda di famiglia c’era un lavoratore in nero. “Ho chiesto a mio padre: ‘papà, è tutto a posto? Io ora mi rimetto un pò in pista anche se non da ...

Reddito cittadinanza - Dall’Osso (ex M5s) : “Disabili rischiano di essere esclusi. Di Battista? Saccente - non sa di non conoscere” : “Da disabile, e non da politico, dico che la ragione per cui avevo deciso di far parte del M5s e tutte le aspettative che nutrivo sono state tutte disattese. Non ci trattano come disabili, ci trattano come poveri”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, da Matteo Dall’Osso, ex M5s e ora deputato di Forza Italia. Il parlamentare spiega e denuncia che l’indennizzo per i disabili previsto nel ...

Alessandro di Battista : curriculum - figlio e moglie. La carriera nel M5s : Alessandro di Battista: curriculum, figlio e moglie. La carriera nel M5S Chi è Alessandro Di Battista del M5S Uno dei volti chiave del Movimento 5 stelle. Uno dei leader che ha portato lo stesso movimento al governo. Alessandro di Battista è tra i più amati personaggi che animano il M5S. Ma qual è la sua storia? Andiamo a scoprire insieme i dettagli sulla sua carriera, il suo curriculum e la sua famiglia. Alessandro di Battista: biografia e ...

A Di Battista il compito di aprire l'assemblea dei parlamentari M5s tra l'entusiasmo di tutti : Non è deputato, ma sembra che tutte le difficili sorti del Movimento 5 Stelle possano essere ribaltate solo da lui. Alessandro Di Battista si presenta come il salvatore della patria pentastellata. Un mese dopo il ritorno dall'America centrale debutta davanti ai deputati e ai senatori grillini, e a lui viene riservato lo spazio che di solito spetta al leader, ovvero l'apertura dell'assemblea. A Luigi Di Maio tocca aspettare il suo turno, ...

Tav - Chiamparino contro il M5s : "Da Di Maio e Di Battista propaganda e disinformazione" : propaganda e disinformazione alternate in un vero e proprio gioco di squadra. In sintesi, è l'accusa di sergio Chiamparino, reduce dalla partecipazione alla riunione dell'osservatorio sulla Torino-...

M5s - Di Battista : 'Non mi candido alle Europee' : Ma si tratta di capire quale è la politica giusta affinché i morti in mare diminuiscano e gli africani possano avere il diritto più importante, quello di stare a casa loro". "L' Africa avrà il ...

M5s - Di Battista : 'Non ho intenzione di candidarmi per le Europee' : Non ho intenzione di candidarmi per le Europee ". Lo ha affermato Alessandro Di Battista a "Che tempo che fa", aggiungendo "Preferisco aiutare da fuori". "Il reddito di cittadinanza è una cosa che mi ...

M5s Europa : “Commissione Ue conferma stipendi record. Al presidente 27mila euro al mese”. Di Battista : “Osceni. Tagliarli” : Tagliare gli stipendi dei commissari europei. È quello che chiedono gli europarlamenti del Movimento 5 stelle. Una richiesta alla quale si associa Alessandro Di Battista, con un post su facebook: “Giorno dopo giorno stiamo individuando inaccettabili sprechi da parte delle Istituzioni europee, le stesse che, oltretutto, hanno sempre guardato gli italiani dall’alto verso il basso. É ora di finirla con queste oscenità!“, scrive ...