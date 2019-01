Fico | Ancora oggi preoccupanti focolai antisemitismo Comunità ebraica Roma

Malaga - Yulen ancora nel pozzo : le speranze diminuiscono per le difFicoltà tecniche : Il piccolo Yulen è ancora intrappolato nel profondo e spaventoso pozzo nel quale è precipitato ormai moltissime ore fa. Continuano i tentativi di tirarlo fuori, ma più passano le ore, meno è probabile un lieto fine a questa orribile vicenda. Intanto, però, arrivano delle conferme sulla reale presenza del bimbo nel pozzo: sono stati, infatti, ritrovati dei capelli che appartengono a Yulen. Il bambino è nel pozzo: smentite i dubbi della giornata ...

Migranti - Lega e Cinquestelle ancora divisi. Fico con Di Maio - ma è sfida alle Ong : Lega e 5 stelle ancora divisi su sicurezza e Migranti. Sulla vicenda della nave Sea Watch, in mare ormai da 14 giorni con 32 persone a bordo senza poter sbarcare, Luigi Di Maio incassa il plauso del...

Posizioni ancora distanti tra Salvini e Di Maio sulla Sea Watch. Ma Fico plaude al vicepremier M5S : Posizioni ancora lontane tra Di Maio e Salvini sulla Sea Watch. "Non arretriamo sulla politica migratoria, che ha permesso di ridurre in modo considerevole gli sbarchi, ma quando si tratta di donne e bambini siamo pronti a dare una lezione a tutta l'Europa e ad accoglierli". Così il vicepremier Di Maio, a Novi Ligure dove incontrerà i lavoratori dell'azienda dolciaria Pernigotti. "Ci sono donne e bambini da 14 giorni a un miglio ...

Borse Asia-PaciFico Ancora in calo - pesano Apple e Cina : I mercati dell'area Asia-Pacifico sono in calo anche oggi, dopo la prima seduta dell'anno in rosso di ieri, dopo che il revenue warning di Apple si è sommato ai timori sul rallentamento dell'economia globale e dell'indebolimento dei profitti. Ieri Apple ha tagliato le previsioni di vendita, per la prima volta dal 2007, anche per il rallentamemnto in Cina. La notizia ha provocato un ...

Manovra - Pd ancora contro Fico : Deve garantire imparzialità

La nuova via Dante piace - corso Umberto per ora no. Ma il trafFico è ancora un rebus fotogallery : La scelta di animare il nuovo tratto pedonale con spettacoli per bambini è riuscita probabilmente solo in parte. corso Umberto I era perlopiù vuoto nel tratto più prossimo alla stazione , complice ...

Manovra - c’è il testo ma è caos in commissione : “Va cambiato ancora”. Opposizione protesta. E Fico : “Poco tempo? E’ vero” : Un testo del maxiemendamento alla Manovra è finalmente arrivato al Senato, ma non è ancora quello definitivo. La corsa contro il tempo a Palazzo Madama per approvare la legge di Bilancio è sempre più complessa tra le tensioni dei soci di governo e le polemiche delle opposizioni. Dopo ritardi e slittamenti, la maxi modifica è stata presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in ...

I calciatori non sanno le regole del calcio/ Video - Le Iene mettono in difFicoltà ancora Donnarumma e... - IlSussidiario.net : I calciatori non sanno le regole del calcio? Le Iene Show mettono in difficoltà ancora una volta Gigio Donnarumma e non solo

La galleria dei Crozi perde ancora pezzi - trafFico paralizzato : TRENTO. E' la seconda volta in meno di un mese che succede un fatto simile. La galleria dei Crozi ha perso un altro pezzo. Anche ieri la viabilità sulla Valsugana è stata pesantemente segnata dall'...

Borse Asia/PaciFico Ancora in calo su timori guerra dazi : ...cede terreno anche nella seduta odierna per il riacutizzarsi dei timori di una guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti che aumenta le preoccupazioni degli investitori per la crescita dell'economia. ...

Ancora trafFico da incubo sulla Fi-Pi-Li - chilometri di coda per un incidente : Lastra a Signa , Firenze, , 22 novembre 2018 - traffico in tilt sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno . Un incidente tra mezzi pesanti al chilometro 7 ha provocato la chiusura del ...

Zuccaro colpisce ancora : sequestrata la Aquarius. L'accusa per Msf : 'TrafFico di rifiuti inquinanti' : La nave nuovamente nel mirino della procura di Catania. Avrebbe smaltito illegalmente rifiuti pericolosi. 'Accuse inaccettabili, verificheremo eventuali errori nella catena di smaltimento' replica l'...