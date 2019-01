90secondi | Senaldi | La baggianata della sinistra su immigrati ed Enea

Pietro Senaldi - #90secondi : "C'è qualcuno in Italia che sugli immigrati è peggio di Macron" : Nel giorno della polemica Italia-Francia sugli immigrati bisogna per una volta riconoscere a Di Maio e Di Battista di averne detta una giusta, puntando il dito contro le responsabilità di Parigi nel caos che da anni si è scatenato nel Mediterraneo. Ma il paradosso è che in Italia c'è chi fa peggio d

Pietro Senaldi - #90secondi : "Perché Libero ha titolato sui terroni e cosa non ha capito Di Maio" : Si è offeso, Luigi Di Maio, per il titolo di Libero "Comandano i terroni". Poi si è vantato di aver tagliato i contributi all'editoria e di fatto ha augurato la nostra chiusura. Che un politico di primo piano come il leader del Movimento 5 Stelle pensi questo è inaccettabile. Anche perché evidenteme

Pietro Senaldi - #90secondi : Ecco il prezzo che Salvini non vuole pagare per l'alleanza con Di Maio : È il prezzo che Matteo Salvini non vuole pagare per l'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Il no del ministro degli Interni ad accogliere una quindicina di migranti della Sea Watch fatti sbarcare da Malta è una questione di principio, una difesa di quello che Salvini ritiene il "territorio della Lega