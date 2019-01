San Siro abbraccia Koulibaly, nessun coro contro il difensore, ma la Sud se la prende coi napoletani

ilnapolista

(Di sabato 26 gennaio 2019) Plauso a SanUn Sandiverso, quello rossonero, rispetto a quanto accaduto un mese fa a Napoli-Inter. Applausi aed uno stadio completamente diverso. Massimo Ugolini, in collegamento per Sky dà merito allo stadio rossonero. “Non abbiamo riscontrato o sentito dalla postazione quanto sentito con l’Inter”. Anche Carlo Ancelotti dice di non aver sentito nulla: “”e’ stato totalmente un altro ambiente nei confronti di, un plauso al pubblico di San”.Cori razzisti Ancora episodi di discriminazione territoriale. I tifosi del Napoli sono stati bersagliati prima della partita che per molti è stata vista come un’occasione per svoltare dopo gli spiacevoli episodi, sempre a San, dello scorso 26 dicembre: in quell’occasione, la Curva Nord dell’Inter si era resta protagonista dei “buu” razzisti nei confronti di Kalidou ...