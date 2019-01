Quagliarella record | in gol per l' undicesima volta consecutiva in Serie A

La Sampdoria batte 4-0 l'Udinese : doppietta e record per Quagliarella : La Sampdoria di Marco Giampaolo vince e convince contro l'Udinese di Davide Nicola. A decidere la sfida ci ha pensato la doppietta, con due penalty, del sempre più decisivo Fabio Quagliarella che sale ...

Sampdoria-Udinese - Quagliarella da record : 'Io come Batistuta? Sono emozionato - ho i brividi' : "Nazionale? Decide Mancini, io penso a fare bene" Continua Quagliarella, intervistato da Sky Sport a fine partita. Doppietta contro l'Udinese e 4-0 della Samp, in gol anche con Linetty e Gabbiadini, ...

Sampdoria-Udinese 4-0 : Quagliarella da record - eguagliato Batistuta : GENOVA - Il regalo migliore per i 36 anni che festeggerà venerdì prossimo Fabio Quagliarella se lo fa da solo: segna due gol su rigore all'Udinese, aiuta la Samp a portarsi momentaneamente a -1 dalla ...

Quagliarella in lacrime : 'Record? Mi emoziono - ho i brividi : qualcosa di inimmaginabile. La Nazionale...' : Record su record. Così Fabio Quagliarella a Sky Sport dopo la doppietta contro l'Udinese: 'Mi emoziono, mi vengono i brividi, non so cosa dire. Mi sono goduto i miei tifosi dopo il gol, sono felice per il record. lacrime? Sì, sono uno dei miei ...

Sampdoria-Fiorentina 4-0 : Quagliarella - doppietta e record : TORINO - Fallo di Behrami su Defrel, Massa indica senza esitazioni il dischetto, la rasoiata di Quagliarella non lascia scampo a Musso: è il 33' del primo tempo di Samp-Udinese e l'inseguimento a ...

Record Quagliarella - l’attaccante in lacrime : Record Quagliarella – Quagliarella in gol per 11 partite consecutive raggiunge il Record di Batistuta, altri due gol per il calciatore della Sampdoria contro l’Udinese, ecco le dichiarazioni in lacrime a Sky Sport: “Una grande emozione, eguagliare Batistuta è qualcosa da brividi. Ho esultato dopo il gol solo per il Record, ho sempre rispetto per l’Udinese. Sono senza parole anche io per quello che mi sta accadendo. ...

Quagliarella nella storia raggiunge il record di Batistuta : la Sampdoria domina 4-0 contro l’Udinese [FOTO] : 1/20 Foto LaPresse ...

Calcio - Serie A 2019 : tris del Sassuolo contro il Cagliari - Quagliarella da record contro l’Udinese : Giornata di anticipi quella odierna, valida per il ventunesimo turno del campionato di Calcio di Serie A. Al Mapei Stadium il Sassuolo si è imposto nettamente contro il Cagliari per 3-0. Le marcature sono state siglate da Manuel Locatelli al 9′, dal senegalese Khouma El Babacar al 49′ e da Alessandro Matri all’87’, grande ex del confronto. Una prestazione deludente dei sardi, al cospetto della formazione di Roberto De ...

VIDEO Sampdoria-Udinese 4-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Quagliarella da record nel poker dei doriani : Termina 4-0 in favore della Sampdoria di Marco Giampaolo il secondo anticipo della 21esiam giornata di Serie A. I blucerchiati si sono imposti nettamente contro l’Udinese grazie alla doppietta (su rigore) di Fabio Quagliarella, andato a segno in 11 partite consecutive in campionato (uguagliando il record dell’argentino Gabriel Omar Batistuta del 1994) e alle realizzazioni di Karol Linetty e del neo acquisto Manolo Gabbiadini. Di ...

Quagliarella segna all'Udinese e raggiunge Batistuta : è record : Roma, 26 gen., askanews, - Fantastico Fabio Quagliarella. A quasi 36 anni, li compira' il 31 gennaio,, l'attaccante della Sampdoria ha eguagliato oggi il record della serie A di gare consecutive ...

Sampdoria nel segno di Quagliarella : 2 gol - record - assist ed Udinese al tappeto : Fabio Quagliarella ha fatto a fette la difesa dell’Udinese, vittoria convincente per la sua Sampdoria che si proietta nelle zone “europee” della classifica Fabio Quagliarella è stato il vero protagonista della vittoria odierna della Sampdoria. A Marassi è giunta oggi l’Udinese, uscita malconcia dal campo con un 4-0 netto e senza storia, nel quale il centravanti doriano ha letteralmente banchettato. Due reti su ...

Serie A News : Quagliarella eguaglia il record di Batistuta : Grazie alla doppietta realizzata contro l’Udinese, l’attaccante della Sampdoria ha eguagliato il record di Batistuta. E al San Paolo potrebbe superarlo!Serie A Sampdoria, Quagliarella/ L’attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella, ha eguagliato il record di Omar Gabriel Batistuta della stagione 1994-95, quando l’argentino vestiva la maglia della Fiorentina.Entrambi hanno segnato per undici partite consecutive in ...

Quagliarella - record come Batistuta : in gol per 11 partite di fila : GENOVA - Missione compiuta: Fabio Quagliarella aggancia Gabriel Omar Batistuta segnando per l'undicesima partita di fila. Il record del bomber argentino ex Fiorentina e Roma è stato raggiunto dal ...

Fantastico Fabio Quagliarella - record di gol consecutivi in serie A : Infinito Fabio Fantastico Fabio Quagliarella. Il bomber di Castellammare con il gol segnato questa sera all’Udinese per il momentaneo 1-0 entra nella storia. A quasi 36 anni (li compira’ il 31 gennaio), l’attaccante della Sampdoria ha eguagliato oggi il record della serie A di gare consecutive festeggiate con almeno un gol. Al 33′ del primo tempo di Samp-Udinese, infatti, Quagliarella ha segnato la rete del momentaneo ...