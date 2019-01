Quagliarella | record come Batistuta | in gol per 11 partite di fila

Fantastico Fabio Quagliarella - record di gol consecutivi in serie A : Infinito Fabio Fantastico Fabio Quagliarella. Il bomber di Castellammare con il gol segnato questa sera all’Udinese per il momentaneo 1-0 entra nella storia. A quasi 36 anni (li compira’ il 31 gennaio), l’attaccante della Sampdoria ha eguagliato oggi il record della serie A di gare consecutive festeggiate con almeno un gol. Al 33′ del primo tempo di Samp-Udinese, infatti, Quagliarella ha segnato la rete del momentaneo ...

Sampdoria-Udinese 0-0 La Diretta Quagliarella cerca il gol del record : La Sampdoria ospita l'Udinese quest'oggi allo stadio Marassi nella sfida delle ore 18 del sabato, per la 21a giornata di campionato. I blucerchiati hanno ancora l'amaro in bocca per la vittoria ...

Sampdoria - Quagliarella in gol da 10 partite di fila : record di Batistuta a un passo : Un record che resiste dalla stagione 1994/95 e adesso è a un passo dall'essere eguagliato. Potrebbe riuscirci l'eterno Fabio Quagliarella, doppietta nel 3-3 con la Fiorentina che, a livello personale, ...

Sampdoria ai piedi di Quagliarella - l’attaccante è ‘immortale’ : altra perla del blucerchiato - record e doppio sogno nel cassetto : E’ un momento magico per Fabio Quagliarella. E’ andata in scena la 18^ giornata del campionato di Serie A, vola la Sampdoria del tecnico Giampaolo che è reduce da una serie di risultati utili che hanno rilanciato i blucerchiati in chiave Europa e forse anche in grado di lottare per la Champions League. La Sampdoria occupa la quinta posizione in classifica, 29 punti conquistati, solo due quelli di distacco dal quarto posto ...

Quagliarella - gol da record : eguagliato Montella e il filotto di Vieri. Il capitano della Samp sogna l'azzurro : Per apprezzare al meglio l'impresa sportiva di Fabio Quagliarella bisogna tornare indietro di due mesi: 28 ottobre 2018, nella sconfitta della Samp a San Siro contro il Milan , 2-3, , segnano Saponara ...