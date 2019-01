L' ultima idea di Zuckerberg | social uniti per spiarci meglio

Torino - l’ultima idea per la mediana di Mazzarri : Torino pronto ad acquistare un centrocampista per sopperire all’addio di Roberto Soriano finito al Bologna nella finestra invernale Il Torino ha impellente bisogno di un centrocampista. Dopo l’addio di Soriano, la rosa granata è numericamente in difficoltà in mediana e mister Mazzarri ha dunque chiesto alla società un uomo di qualità in mezzo. L’ultima indiscrezione, rivelata da Tuttosport, parla di un interessamento per ...

Calciomercato Serie B e Serie C - Cremonese scatenata : l’ultima idea per l’attacco della Juve u23 : Calciomercato Serie B e Serie C – Si muove anche il Calciomercato di Serie B e Serie C, ecco il punto della rosea e che riguarda le ultime importanti trattative. Si rinforza il Lecce che piazza il colpo Tumminello, scatenata anche la Cremonese, da ufficializzare l’arrivo di Strizzolo ed entro le prossime ore pronto un nuovo assalto all’attaccante Ceravolo, caldo anche il nome di Trotta che piace anche al Brescia. Al ...

Saldi in centro : l'ultima idea di Monchi è Ademi della Dinamo Zagabria : Di Francesco, in campo nonostante l'influenza, lavora con il gruppo attuale come se niente fosse. Cioè senza farsi distrarre dai rumors di mercato. Ma al tempo steso non cambia idea: attende il ...

Calciomercato Inter - l’ultima idea di Marotta a parametro zero : Calciomercato Inter, Beppe Marotta a caccia di uno svincolato di lusso in arrivo dalla Premier League per la prossima estate Calciomercato Inter, Beppe Marotta inizia a muoversi al fianco di Ausilio. Come fatto alla Juventus, il dirigente sta dando un’occhiata attenta ai futuri svincolati, che già da gennaio saranno liberi di firmare un nuovo contratto che partirà dalla prossima estate. Tra i calciatori in scadenza nel 2019, ce ...

Thauvin Inter - esterno del Marsiglia ultima idea per il dopo Perisic : Thauvin Inter – Ormai eliminata dalla Champions League, l’Inter cerca nomi di altissimo spessore per rinforzare la propria rosa. Uno dei giocatori ad aver deluso di più in questo avvio di stagione è stato Ivan Perisic. D’altronde l’esterno offensivo ha già dichiarato che vorrebbe tentare un’avventura in Premier League. E guarda caso proprio in Inghilterra […] L'articolo Thauvin Inter, esterno del Marsiglia ...

Calciomercato Milan - l’ultima idea per il centrocampo : si raffredda Fabregas : Calciomercato Milan, con Fabregas che sembra allontanarsi, il ds rossonero Leonardo sta vagliando una nuova ipotesi in mediana Calciomercato Milan, dopo la sentenza dell’Uefa di questa mattina, il club rossonero ha capito di potersi muovere sul mercato nelle prossime sessioni, anche se dovrà farlo senza far follie. Il ds Leonardo si sta dunque mettendo alla ricerca dei profili giusti per rafforzare la rosa, su tutti un centrocampista ...

Calciomercato Torino - l’ultima idea per il centrocampo : Petrachi si muove in vista della sessione invernale : Torino, Petrachi ed Urbano Cairo sondano il mercato in vista della sessione di gennaio che è alle porte: le novità in casa granata José Machin è finito nel mirino del Torino di Urbano Cairo. Il patron, granata ed il fido Petrachi, avrebbero messo gli occhi sul centrocampista del Pescara che tanto bene sta facendo in questa annata in serie B. Secondo Tuttosport, il club granata sarebbe in procinto di presentare un’offerta già nella ...

Da TWD a pre Apocalisse con 5 Year - l’ultima idea di Robert Kirkman : TWD non era abbastanza. Robert Kirkman rilancia con 5 Year e ci parla ancora di Apocalisse. Questa volta la serie Tv che vedrà la collaborazione di Skybound e eOne ruoterà attorno agli ultimi cinque anni sulla Terra, prima che una meteora colpisca il pianeta. Il papà di TWD punta quindi su un contesto popolare e che darà l’opportunità di scendere in campo con diversi autori. “Un’idea innovativa”, ha dichiarato in ...