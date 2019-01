Julen Rossello è morto nel pozzo come Alfredino Rampi | chi era

?Julen Rossello ultime news : situazione disperata “conto alla rovescia” diretta : ?Julen Rossello ultime news: situazione disperata “conto alla rovescia” diretta ultime notizie Julen Rossello Molti italiani leggendo la storia del piccolo bimbo spagnolo, di 2 anni, Julen Rossello stanno rivivendo il dramma del piccolo Alfredino che nel 1981 ha tenuto l’intero Paese col fiato sospeso sino al tragico epilogo. Julen Rossello, dal 13 gennaio in poi In questo caso la storia ha luogo in Spagna. In particolare a ...

?Julen Rossello ultime news : situazione disperata “conto alla rovescia” diretta : Julen Rossello ultime news: situazione disperata “conto alla rovescia” direttaJ Molti italiani leggendo la storia del piccolo bimbo spagnolo, di 2 anni, Julen Rossello stanno rivivendo il dramma del piccolo Alfredino che nel 1981 ha tenuto l’intero Paese col fiato sospeso sino al tragico epilogo. Julen Rossello, dal 13 gennaio in poi In questo caso la storia ha luogo in Spagna. In particolare a Totalàn, nei pressi di Malaga. Dove ...