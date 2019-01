Trono Classico | Ivan continua a creare polemiche | i fan di Sonia preoccupati

Trono Classico Uomini e Donne - Ivan : tagliate le parole su Paola Caruso : Uomini e Donne: togliate le parole di Ivan Gonzalez su Paola Caruso Nella puntata del Trono Classico di Uomini e Donne trasmessa venerdì 25 gennaio su Canale 5 è accaduto qualcosa di insolito. Come ha segnalato l’affezionato pubblico social del dating sentimentale di Maria De Filippi sono state tagliate le parole di Ivan Gonzalez su Paola Caruso. La puntata del Trono Classico odierna è stata registrata lo scorso 3 gennaio: il modello ...

Uomini e donne - Trono Classico : bufera sul web dopo la messinscena di Lorenzo : La messinscena di Lorenzo Riccardi andata in onda nella puntata di Uomini e donne del 24 gennaio, non è piaciuta per niente al pubblico in studio e al popolo del web, il quale si è riversato sui social non risparmiando critiche sia la tronista che alla redazione di Maria De Filippi, rea di aver permesso a Riccardi di architettare la finta scelta. Nonostante le giustificazioni di Lorenzo circa lo scopo del 'bluff', in rete si è sollevato un ...

Uomini e Donne - Trono Classico : chi sceglie TERESA tra ANDREA e ANTONIO? : Uomini e Donne: la scelta di TERESA in prime time su Canale 5, ecco chi è rimasto a corteggiarla Il trono di TERESA Langella è ormai agli sgoccioli; com’è già noto, la ragazza farà la sua scelta nel corso della prima puntata di Uomini e Donne in onda in prime time su Canale 5. I corteggiatori rimasti nel parterre della ventiseienne napoletana sono due: Antonio Moriconi e ANDREA Dal Corso. I percorsi della Langella coi ragazzi sono stati ...

UOMINI E DONNE/ Le scuse di Lorenzo Riccardi a Giulia e Claudia : basteranno? - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Classico. Nella puntata di oggi, Ivan si dice molto vicino a Natalia e Teresa Langella fa una bellissima esterna

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 24/01 : Apertura di puntata “sui generis” con quattro “troni” vuoti e il solo Lorenzo ad occupare il proprio e a parlare con Maria della sua scelta e della programmata festa di fidanzamento in villa, ma, come mostra il video messaggio che segue, il tronista sembra avere idee decisamente diverse; il destinatario è Claudia, il messaggio di Lorenzo è breve e conciso: – non mi serve altro tempo per decidere…domani scelgo! – la ragazza è più che ...

U&D Trono Classico - puntata del 24 gennaio : oggi la finta scelta di Lorenzo Riccardi : oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dove non sono di certo mancati i colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda il trono di Lorenzo Riccardi. Il giovane, infatti, ha stupito tutti mettendo in scena una vera e propria scelta che poi si è rivelata essere tutta una finzione. Ovviamente, a pagare le conseguenze di tutta questa messa in scena sono state le sue corteggiatrici, Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi. La finta ...

Trono Classico : Andrea Dal Corso torna sui social e fa un appello : Andrea Dal Corso di Uomini e Donne rompe il silenzio sui social Andrea Dal Corso, in questi giorni, ha fatto discutere i suoi fan per via della sua assenza sui social. Difatti un po’ tutti hanno ritenuto strano il fatto che per giorni non abbia postato niente, credendo che dietro tutto ciò ci sarebbe potuto essere lo zampino della redazione del Trono Classico di Uomini e Donne, che potrebbe avergli chiesto di stare lontano da instagram per ...

U&D : la scelta di Teresa Langella del Trono Classico in prima serata su Canale 5 : Il trono classico di Uomini e Donne sembra ormai giunto alla fine per Teresa Langella. Stando alle anticipazioni sembra proprio che la tronista napoletana sia arrivata alla sua scelta finale. Le ultime informazioni che riguardano la trasmissione ci rivelano che nelle prossime settimane ci saranno le registrazioni delle nuove puntate serali, che sono la novità in assoluto di quest'anno in quanto per l'edizione di Uomini e Donne 2019 ci sarà la ...

Uomini e Donne - Trono Classico : IVAN ha dei dubbi su NATALIA [anticipazioni] : Fin dall’inizio del suo percorso a Uomini e Donne, il tronista spagnolo IVAN Gonzalez ha portato in esterna la corteggiatrice sarda Sonia Pattarino; da qualche registrazione, la donna ha però trovato in NATALIA Paragoni una nuova rivale e tale “contrasto” sta attualmente caratterizzando il trono di IVAN. Quest’ultimo, secondo quanto segnalato dalle anticipazioni, ha discusso con entrambe le ragazze… Nelle scorse ...

Uomini e Donne - il Trono Classico conquista la prima serata di Canale 5 : date e protagonisti : Le scelte del Trono classico di Uomini e Donne andranno in onda in prima serata su Canale 5 per tre venerdì del mese di febbraio. Lo riporta il sito DavideMaggio.it, che conferma così le precedenti voci sulla conquista del prime time per il famoso dating show. Pare che i tre appuntamenti saranno occ

Uomini e Donne / Scelte dei tronisti in prima serata : svelate date e novità - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Quando vanno in onda le Scelte dei tronisti in prima serata? svelate date e tante novità

Uomini e Donne anticipazioni : TERESA pronta alla scelta [Trono classico] : È quasi giunto al termine il trono di TERESA Langella e infatti nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha ormai annunciato che la napoletana sceglierà il ragazzo che potrà essere il “compagno della sua vita” tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. La puntata in questione, ovviamente, ha riservato diverse sorprese. Le anticipazioni ci fanno sapere che Andrea e TERESA hanno discusso: il corteggiatore si è infatti ...

Uomini e donne - anticipazioni Trono Classico 21 gennaio 2019 : Teresa Langella trono classico Uomini e donne - foto ilsussidiario.net La nuova registrazione del trono classico del peolple show di Maria De Filippi non ha visto la presenza di Andrea Cerioli, dopo ...

Trono Classico : Luigi Mastroianni di nuovo insieme a Valentina (VIDEO) : Luigi Mastroianni di Uomini e Donne sorpreso in esterna con Valentina Luigi Mastroianni, nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, ha sorpreso un po’ tutti perchè, a poche settimane dalla scelta, ha chiamato in studio una nuova corteggiatrice, con la quale ha fatto un’esterna di 7 ore, facendo andare su tutte le furie le altre. Tuttavia il tronista si è difeso, asserendo di averla voluta conoscere perchè ...