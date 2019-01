Sciopero benzinai 6 febbraio | gestori degli impianti protestano contro il Mef

Blastingnews

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Il mese di gennaio è ormai agli sgoccioli e verrà archiviato con le sue numerose proteste sindacali. Stando al calendarioscioperi programmati, non mancheranno le agitazioni anche a. Tra gli stop più importanti, ci sarà quello dei. I sindacati accusano il governo di non aver rispettato gli accordi presi con il precedente esecutivo. La questione riguarda i rimborsi per i pagamenti con carte di credito, che il 'vecchio' ministero dell’Economia aveva concesso ai. I, dunque, incroceranno le braccia per 24 ore in data mercoledì 62019.chiedono al Mef di tornare sui propri passi L’attuale guida del ministero dell’Economia ha deciso di annullare il provvedimento introdotto da chi l’ha preceduto. Nella finanziaria dell’anno scorso era stato concesso di approvare il rimborso per i pagamenti con carte di credito, per il ...