Prof denuncia | ' Presa a sputi da romano con la svastica tatuata | pensava fossi ebrea'

Facebook - la denuncia di PlainSite 'Un miliardo di utenti falsi'/ Il 50% dei Profili sarebbe fake : Facebook, la denuncia di PlainSite "Un miliardo di utenti falsi"/ Il 50% dei profili sarebbe fake secondo un recente report pubblicato

Tenta il furto all'interno di una Profumeria - denunciato 27enne : Tags: articoli di profumeria carabinieri centro cronaca denunciato genova notizie liguria Tentato furto Precedente

Assalita in classe con la sedia. Alla Prof le scuse non bastano : "Mi dispiace ma non ritiro la denuncia" : "Una violenza come questa marchia il fisico e l'anima. Ho sofferto moltissimo. Quel giorno non riuscivo a guidare, avevo un braccio bloccato ed è arrivata l'autoambulanza per portarmi al pronto ...

Vimercate - la Prof aggredita in classe : 'Le scuse non bastano - non ritiro la denuncia' : "Una violenza come questa marchia il fisico e l'anima. Ho sofferto moltissimo". Così Venera Vitale , docente di una scuola di Vimercate , Monza, , racconta quando il 29 ottobre è stata colpita da una ...

Vimercate - la Prof aggredita in classe : "Mi hanno lanciato una sedia - non ritiro la denuncia" : All'insegnate è stata lanciata una sedia addosso. "La scuola ci lascia soli, docenti e alunni vengono messi sullo stesso piano", sottolinea

Studentesse comprano libro a tema lgbt in fiera - la Professoressa lo censura : “Non adatto”. La denuncia della casa editrice : comprano un libro a tema lgbt, ma la professoressa le “invita” a restituirlo. E a cambiarlo con qualcosa di più “adatto”. A denunciare l’episodio è Edizioni Sonda, la casa editrice che cura la pubblicazione italiana del volume incriminato. Si tratta di Questo libro è gay, di Juno Dawson, un’autrice transgender inglese di narrativa per ragazzi molto conosciuta nella comunità arcobaleno e nominata “The queen of teen” ...

Studentessa denuncia : 'Il Prof mi ha palpeggiata durante la ricreazione' : palpeggiata dal suo insegnante durante la ricreazione: la denuncia è di una ragazza di i 14 anni che frequentava, i fatti risalgono ad aprile scorso, la scuola media in un piccolo centro del chietino. ...

Avvocati in vendita al mercato cinese di Napoli - la denuncia : 'La nostra Professione svenduta' : Abbigliamento per uomo e donna, calzature, bigiotteria, accessori per auto e pratiche legali. È la singolare offerta del mercato etnico cinese di via Gianturco, uno dei più grandi del Mezzogiorno. In ...

Studente interrogato a sorpresa rimedia un 3 : il voto gli rovina la media - denuncia il Professore : Il ragazzo, dopo aver fatto scena muta durante un'interrogazione a sorpresa, ha rimediato un 3 poi ha denunciato il professore di inglese: quel voto, infatti, aveva compromesso una media altissima.Continua a leggere

Barbara D’Urso denuncia una truffa dal suo Profilo instagram : La regina dei salotti tv Barbara D’Urso sfrutta la sua popolarità social per allertare i propri fan, e metterli in guardia da un prodigioso “bruciagrassi utilizzato dalle vip”, che farebbe miracoli. Barbara D’Urso ha fatto uno screen shot della pubblicità del prodotto, secondo cui ci sarebbe anche la conduttrice stessa tra le vip che ne hanno fatto uso. «Attenti perchè si tratta di una truffa», denuncia Barbara ...