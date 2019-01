Lippi-Cina | è finita | l' ex c t azzurro si è dimesso E ora che fa?

ilgiornale

(Di venerdì 25 gennaio 2019) "Ha fatto fin troppo". È il commento uscito dalla bocca di chi segue il calcio asiatico dopo che Marcelloha annunciato le sue dimissioni da commissario tecnico della. Fatale alla nazionale cinese (e al c.t. campione del mondo nel 2006) la sconfitta per 3-0 contro l'Iran nei quarti di finale della Coppa d'Asia che si sta svolgendo negli Emirati Arabi. "È stato davvero un onore per me guidare la nazionale di un così importante paese come la", ha dichiaratonel post partita il tecnico viareggino, prima di commentare così la prestazione dei suoi ormai ex giocatori: "Non si possono regalare tre gol del genere all'Iran".Con la fine del suo rapporto con la Federcalcio cinese, termina anche il contratto da nababbo che legavaalla panchina più remunerata dell'Estremo Oriente. Tra il 2016 e il 2019, l'ex allenatore di Juventus e Inter ha guadagnato 20 milioni di euro lordi a ...