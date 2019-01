Inter | quattro curiosità su Cedric Soares

Belardinelli - quattro indagati Interrogati. E sull'agguato altri nomi : ROMA - Sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio volontario e sentiti in interrogatori andati avanti per tutto il giorno i quattro tifosi napoletani che erano ...

Sci nordico – A Cogne quattro eventi Internazionali in due anni : quattro eventi internazionali in due anni, lo sci nordico trova casa a Cogne e ai piedi del Gran Paradiso quattro eventi internazionali in un biennio. Cogne torna a sposare lo sci nordico di alto livello e per i prossimi due inverni avrà un gran bel da fare. Terra di sport, terra di agonismo e di grandi piste, immerse nella natura e nelle bellezze del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Lì, sui Prati di Sant’Orso ora ricoperti di neve, si ...

Inter-Napoli - scontri tra tifosi - quattro accoltellati e una persona investita : è grave : quattro tifosi sono stati accoltellati questa sera nei pressi dello stadio Meazza, dove si è giocata la sfida di serie A tra Inter e Napoli. Il ferito più serio è un uomo di 43...

Inter - Zanetti e quattro giocatori in visita agli ospedali pediatrici : Una delegazione dell’Inter ha fatto visita ai piccoli pazienti degli ospedali pediatrici di Milano. Il vicepresidente Zanetti, Lautaro Martinez, De Vrij, Keita e Di Gennaro, uniti ai giocatori che rappresentavano la squadra Primavera e quella femminile, hanno allietato il pomeriggio di oltre 300 bambini ricoverati nei reparti di pediatria degli ospedali Mangiagalli-De Marchi, Niguarda, Istituto tumori di Milano e Centro Maria Letizia ...

Roma - si mette male anche in vista dell’Inter : Di Francesco annuncia quattro pesantissime assenze : Al termine del match contro il Real Madrid, l’allenatore della Roma ha annunciato quattro pesanti assenze in vista dell’Inter Una sconfitta amara, addolcita però dall’aritmetica qualificazione agli ottavi di Champions League. La Roma si lecca le ferite dopo lo 0-2 dell’Olimpico, concentrandosi adesso sul prossimo big match che l’attende in serie A, dove affronterà l’Inter impegnata a sua volta questa ...