Dominik Paris è grande Ora deve diventare grandissimo

Sci alpino - Dominik Paris al settimo cielo : “sono senza parole - non pensavo di vincere” : Dominik Paris ha vinto oggi sulla pista Streif, la quarta vittoria di sempre a Kitzbuehel per lo sciatore azzurro “Non mi aspettavo di vincere, ma ci ho provato e ci sono riuscito. Ora sono senza parole”. Dominik Paris è al settimo cielo dopo l’ennesimo exploit della sua carriera sulla pista Streif. Per l’azzurro è arrivata la quarta vittoria di sempre a Kitzbuehel, la terza in discesa. “Era molto difficile ...

Sci alpino - classifica vincitori italiani Coppa del Mondo : Dominik Paris quarto di sempre! Raggiunto Piero Gros : Dominik Paris ha compiuto un’impresa fenomenale vincendo la discesa libera di Kitzbuehel, l’altoatesino si è imposto sulla mitica Streif per la terza volta in questa disciplina (la quarta considerando anche un superG) e ha toccato quota 12 successi in Coppa del Mondo. L’azzurro ha festeggiato nel massimo circuito in occasione di 10 discese e di 2 superG, grazie al risultato odierno ha agguantato Piero Gros al quarto posto degli ...

Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2019. Dominik Paris : “Non me l’aspettavo - ci ho provato. Ho fatto la differenza nel finale” : Dominik Paris ha vinto la Discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’altoatesino si è imposto sulla Streif per la terza volta in carriera (la quarta considerando anche il superG), l’azzurro si è laureato dottore sulla mitica Streif, una delle piste simbolo del Circo Bianco dove solo i migliori sciatori riescono a consacrarsi. Apoteosi pura per l’azzurro che ha poi fatto trasparire ...

LIVE Sport - DIRETTA 25 gennaio : Dominik Paris vince la discesa di Kitzbuehel - Djokovic in finale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport di oggi, venerdì 25 gennaio. Si parte, ovviamente, con gli Australian Open di tennis. A Melbourne Novak Djokovic cercherà di sbarazzarsi di Lucas Pouille per raggiungere Rafa Nadal in finale. Per i nostri colori di particolare interesse per la semifinale tutta italiana nel torneo junior tra Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri. Nella mattinata subito un altro piatto forte: la discesa ...