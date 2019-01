VIDEO Highlights Australian Open | Lorenzo Musetti e un tweener da sogno! Colpo fantastico

VIDEO Osaka-Pliskova Highlights Australian Open - grande battaglia e la giapponese vola in finale : Naomi Osaka è in finale agli Australian Open 2019 dopo aver sconfitto in tre set la ceca Karolina Pliskova con il punteggio di 6-2 4-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Una semifinale che si è giocata in una Rod Laver Arena con il tetto chiuso per proteggere le due giocatrici dal caldo intenso di Melbourne con temperature oltre i 35 gradi. Partita molto combattuta, soprattutto nel secondo e terzo set. Per la giapponese è la seconda finale Slam ...

VIDEO Kvitova-Collins Highlights Australian Open - la ceca centra la prima finale della carriera a Melbourne : Petra Kvitova si è qualificata per la prima volta in carriera in finale agli Australian Open. La tennista ceca ha sconfitto in due set (7-6 6-0) l’americana Danielle Collins in poco più di un’ora e mezza di gioco. Una semifinale nella quale c’è stata lotta solo per un set, con Kvitova che ha fatto valere la maggior forza ed esperienza rispetto all’avversaria. Per la numero 6 del mondo è la terza finale Slam della carriera ...

VIDEO/ Feralpisalò Ternana - 3-2 - : highlights e gol della partita - Serie C - 22giornata - : Video Feralpisalò Ternana , risultato finale 3-2, : highlights e gol della partita, valida nella 22giornata di Serie C, girone B.

VIDEO/ Ravenna-Triestina - 2-2 - : highlights e gol della partita - Serie C - 22giornata - : Video Ravenna-Triestina , risultato finale 2-2, : highlights e gol della partita valevole per il 22turno di Serie C girone B.

VIDEO Pouille-Raonic Highlights Australian Open - il francese stupisce tutti e batte il canadese in 4 set : Una grande sorpresa nel terzo quarto di finale degli Australian Open 2019 di tennis del tabellone maschile. Il francese Lucas Pouille (n.31 del mondo) conquista la sua prima semifinale di uno Slam, in Australia, superando il più quotato canadese Milos Raonic (n.17 ATP) con il punteggio di 7-6 (4) 6-3 6-7 (2) 6-4 in 3 ore e 6 minuti di partita. Una vittoria meritata del transalpino, capace di disinnescare il più delle volte il potente servizio ...

VIDEO/ Torino Genoa - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 14giornata - : Video Torino Genoa , risultato finale 2-1, : highlights e gol della partita, disputata all'Olimpico e valida nella 14giornata di Serie A.

VIDEO Nadal-Tiafoe Highlights Australian Open - lo spagnolo vola in semifinale e annichilisce lo statunitense : Missione compiuta per Rafael Nadal. Lo spagnolo (n.2 del mondo) conquista la semifinale degli Australian Open 2019 sconfiggendo con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 l’americano Frances Tiafoe (n.39 del ranking) in 1 ora e 49 minuti di partita. Un match dominato dal campione spagnolo che quasi mai ha dato l’impressione di soffrire lo statunitense, sciorinando tutto il suo repertorio. E così, per Rafa, è arrivata la qualificazione senza ...

VIDEO/ Albissola-Novara - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie C 21giornata - : Video Albissola-Novara , risultato finale 0-1, : highlights e gol della partita valevole per la 21giornata di Serie C girone A.

VIDEO/ Spezia-Venezia - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - 20giornata - : Video Spezia-Venezia , risultato finale 1-1, : highlights e gol della partita valevole per la 20giornata di Serie B. Da Cruz risponde a Domizzi.

Juventus-Chievo 3-0 Highlights : VIDEO - gol e sintesi della partita. Serata storta per Cristiano Ronaldo : La Juventus ha battuto per 3-0 il Chievo nel posticipo della ventesima giornata di Serie A grazie alle reti di Douglas Costa ed Emre Can nel primo tempo e di Daniele Rugani nella ripresa. In mezzo, ad inizio secondo tempo, il rigore fallito da Cristiano Ronaldo. In classifica la Juventus sale nuovamente a +9 sul Napoli. IL VIDEO DI JUVENTUS – CHIEVO 3-0 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

Genoa-Milan 0-2 Highlights : VIDEO - sintesi e gol della partita : Il Milan ha vinto per 0-2 in casa del Genoa ieri nel posticipo della ventesima giornata della Serie A di calcio riportandosi al quarto posto in classifica, ovvero in piena zona Champions. Entrambe nella ripresa le reti, al 72′ di Borini ed all’83’ di Suso. Il Genoa recrimina per aver colpito una traversa (Donnarumma decisivo). I VIDEO DI GENOA – MILAN ...

VIDEO/ Genoa Milan - 0-2 - : highlights e gol della partita - Serie A 20giornata - : Video Genoa Milan , risultato finale 0-2, : con i gol di Borini e Suso i rossoneri espugnano Marassi, gli highlights della partita di Serie A , 20giornata, .

VIDEO/ Juventus-Chievo - 3-0 - : highlights e gol della partita - Serie A 20giornata - : Video Juventus-Chievo , risultato finale 3-0, : highlights, gol e dichiarazioni della partita valevole per la 20giornata di Serie A 2018-19.

VIDEO Juventus-Chievo 3-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Douglas Costa e Can stendono i clivensi - Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore! : La Juventus ha sconfitto il Chievo per 3-0 nel match valido per la 20^ giornata della Serie A. I bianconeri si sono imposti senza particolari problemi contro il fanalino di coda e hanno regalato l’ennesima gioia al pubblico dell’Allianz Stadium, la capolista si conferma al comando della classifica con nove punti di vantaggio nei confronti del Napoli. I padroni di casa sbloccano la partita al 13′ con una prodezza di Douglas ...