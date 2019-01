ilfattoquotidiano

: Thor inaugura l’app Centr per tenervi in forma come un dio del tuono - TutteLeNotizie : Thor inaugura l’app Centr per tenervi in forma come un dio del tuono - fq_tecnologia : Thor inaugura l’app Centr per tenervi in forma come un dio del tuono -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Vi piacerebbe avere lafisica di, il dio del? Provate ad allenarvilui. Non vi stiamo prendendo in giro. Chris Hemsworth, la star della Marvel che interpretanella saga degli Avengers, ha creato un’app che si chiamae che sarà disponibile a partire dal 4 febbraio su iPhone e Apple Watch. Si tratta di una fitness app che propone allenamenti, pianificazione dei pasti ed esercizi di mindfulness curati, appunto, dall’attore australiano.ruota attorno a un flusso di funzioni, in cui potete vedere tutti i contenuti che incontrano il vostro interesse in materia di allenamento, meditazione e ricette. Per quanto riguarda gli allenamenti, potete impostare obiettivi e tenere traccia dei progressi. Avrete a disposizione sessioni da 20 o 40 minuti di attività, che potrete svolgere a casa o in palestra. In più ci sono video settimanali relativi a pesi, boxe, ...