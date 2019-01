SCUOLA Maltrattamenti in classe | quota 100 può liberare i bambini dalle maestre-nonne in

Maltrattamenti a SCUOLA - l'esperto : "Già 100 casi l'anno e andrà peggio" : ... il dirigente scolastico ha la facoltà di richiedere un accertamento medico d'ufficio in Collegio Medico di Verifica che fa capo al ministero dell'Economia. Per gli agenti a cui viene sporta la ...

Isernia - maltrattamenti sui bambini : sospese due maestre di una SCUOLA d'infanzia : Un'altra brutta storia di maltrattamenti in un asilo nido, questa volta viene da Isernia . Questa mattina la Squadra Mobile ha eseguito due ordinanze nei confronti di altrettante maestre di una scuola d'infanzia, rispettivamente di 49 e 58 anni. Le indagini degli inquirenti hanno portato alla luce oltre 150 episodi di violenza e atti vessatori nei confronti dei bambini , i quali erano anche costretti dalle educatrici a picchiarsi tra di loro, così ...

Isernia - maltrattamenti sui bambini : sospese due maestre/ Video - violenze in una SCUOLA dinfanzia : Isernia , maltrattamenti sui bambini : sospese due maestre . Ultime notizie, violenze in una scuola dinfanzia : decisiva la denuncia delle mamme.

Maltrattamenti a SCUOLA - fermate due maestre : Ancora un caso di Maltrattamenti di bambini in classe. Due insegnanti di una scuola dell'infanzia di Cassino sono state fermate dalla polizia e condotte in commissariato. Alle due maestre è stato ...

Maltrattamenti in una SCUOLA dell’infanzia pubblica di Ariccia : arresti : Una scuola dell’infanzia pubblica di Ariccia è sotto choc per gli arresti di tre maestre e una collaboratrice scolastica. Secondo

Roma - bambini strattonati e colpiti alla testa : il video dei maltrattamenti nella SCUOLA materna : Strattonamenti, colpi alla testa ed espressioni verbali spregiative che causavano, nei piccoli, sofferenze, umiliazioni e continui disagi. È il quadro emerso dalle indagini effettuate dai carabinieri della compagnia di Velletri ( Roma ) che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare (arresti domiciliari) nei confronti di tre insegnanti e di una collaboratrice scolastica ritenute, come si vede nel video diffuso dai militari, responsabili di ...

Maltrattamenti e violenze in una SCUOLA di infanzia : arrestato insegnante nel Foggiano : Gli agenti del commissariato di polizia di Cerignola (Foggia) hanno arrestato un insegnante di 60 anni della provincia di Avellino per presunti Maltrattamenti ai danni di alcuni piccoli alunni. Gli episodi di violenza si sarebbero verificati all’interno di una scuola dell’infanzia del comune ofantino. A quanto si apprende, l’indagine sarebbe partita dalle segnalazioni dei genitori L'articolo Maltrattamenti e violenze in una ...