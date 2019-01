Emiliano Sala | cosa sappiamo dell' aereo scomparso fino ad ora

Dramma Emiliano Sala - riprese le ricerche dell’aereo scomparso : si battono le aree costiere : La polizia del Guernsey ha ripreso questa mattina le ricerche, dopo averle sospese ieri per colpa di una tempesta Questa mattina sono riprese le ricerche, che erano state interrotte nella notte a causa di una tempesta e anche per la visibilità ridotta, dell’aereo scomparso con il giocatore del Cardiff Emiliano Sala. Lo ha comunicato la polizia dell’isola di Guernsey che ha spiegato come le operazioni di ricerca si ...

Aereo scomparso nel Canale della Manica : riprese le ricerche del velivolo e del calciatore Emiliano Sala : Sono riprese questa mattina le ricerche dell’Aereo scomparso lunedì con a bordo il giocatore del Cardiff Emiliano Sala: erano state interrotte nella notte a causa di una tempesta e anche per la visibilità ridotta. L’aggiornamento è stato fornito dalla polizia dell’isola di Guernsey che ha precisato che le operazioni di ricerca si concentreranno sulle aree costiere. Le autorità britanniche del controllo del traffico hanno ...

Scomparso Emiliano Sala - continuano le ricerche e spunta il caso del secondo pilota [DETTAGLI] : Scomparso Emiliano Sala – continuano le ricerche dell’attaccante Emiliano Sala, Scomparso ormai da diverse ore, il calciatore era a bordo di un aereo. Le ricerche erano state interrotte a causa di una tempesta e anche per la visibilità ridotta come riporta la polizia dell’isola di Guernsey, secondo quanto dichiarato dai soccorritori sembrano praticamente nelle le speranza di ritrovarlo in vita. Nel frattempo spunta un nuovo ...

Dramma Emiliano Sala - emergono particolari allarmanti : l’ammissione inquietante del pilota [FOTO] : Messaggi inquietanti sono apparsi sul profilo Facebook del pilota del volo scomparso su cui viaggiava Emiliano Sala Una situazione surreale, una tragedia che di ora in ora assume contorni sempre più inquietanti. Sono trascorsi ormai tre giorni dalla scomparsa dell’aereo su cui viaggiava Emiliano Sala, attaccante argentino passato recentemente dal Nantes a Cardiff. AFP/LaPresse Il giocatore stava sorvolando il canale della Manica a ...

Emiliano Sala - sospese le ricerche in mare. Per il calciatore ormai poche speranze : Sono sempre meno le speranze di ritrovare vivo Emiliano Sala, il calciatore disperso da lunedì sera quando era atteso a Cardiff ma il suo aereo è sparito dai radar. Sala era a bordo del...

Le notizie del giorno – Scomparso Emiliano Sala : “non ci sono speranze” : Le notizie del giorno – Dopo le ultime notizie di speranza, arrivano conferme shock che riguardano l’attaccante Emiliano Sala. Nel dettaglio i soccorritori non hanno più “alcuna speranza” di trovare in vita il calciatore argentino, Scomparso con un pilota a bordo del piccolo aereo Paper in volo sulla Manica che lo stava portando dalla Francia al Galles dopo il suo trasferimento dal Nantes al Cardiff City, la notizia è stata ...

Coppa del Re : Barcellona steso dal Siviglia - dedica mozzafiato a Emiliano Sala : E al 58' la squadra di casa passa in vantaggio: Promes sfida in velocità Piqué e scherza con il campione d'Europa e del Mondo, poi va al cross dalla sinistra su cui arriva la spettacolare sforbiciata ...

Le ricerche dell’aereo di Emiliano Sala scomparso nella Manica : Il secondo giorno si è concluso senza novità e i soccorritori non si aspettano di trovare sopravvissuti

Capo soccorritori : 'Nessuna speranza di trovare Emiliano Sala vivo' | : Il responsabile delle ricerche: "Non si può resistere più di qualche ora nelle fredde acque della Manica". Il calciatore in un messaggio audio inviato ad amici dal velivolo e diffuso dai media: "Sto ...

Emiliano Sala - riprese le ricerche dell’aereo scomparso : Sono riprese questa mattina le ricerche per ritrovare l'aereo che trasportava il calciatore argentino, di origini italiane, Emiliano Sala, scomparso sopra i cieli della Manica. La polizia ha concentrato le ricerche in una zona precisa dove c'è la più alta probabilità di trovare qualcosa, in base agli studi sulle maree e delle condizioni meteo dopo la scomparsa dell'aereo. Si tratta delle zone costiere intorno ad Aurigny. Due aerei sono decollati ...

Aereo Emiliano Sala - la Polizia ammette : “Non c’è traccia” : Aereo Emiliano Sala- Continuano le ricerche dell’Aereo sul quale viaggiava Emiliano Sala, scomparso dai radar nella serata di lunedì. Guernsey Police ha diramato le ultime comunicazione ufficiali, le quali recitano chiaro: “Ora come ora, non c’è traccia dell’Aereo scomparso. Si valuterà se interrompere le ricerche o meno“. La Polizia diramerà un prossimo comunicato con le […] L'articolo Aereo Emiliano Sala, la ...

Proseguono le ricerche dell’aereo sul quale viaggiava Emiliano Sala : Proseguono le ricerche dell’aereo sul quale viaggiava Emiliano Sala Dopo 12 gol in 19 partite di Ligue 1 con la maglia del Nantes, Emiliano Sala era stato acquistato dal Cardiff City per 17 milioni di euro ed era pronto a trasferirsi in Galles e fare il suo esordio in Premier League. Lunedì sera, Sala si trovava a bordo di un piccolo aereo da turismo Piper Malibu. Con lui c’era soltanto il pilota del velivolo. Il giocatore era ...

Emiliano Sala - per i soccorritori 'nessuna speranza di trovarlo vivo' : Fitzgerald ha sottolineato che 'anche la persona più in forma al mondo' resisterebbe poche ore nelle acque gelide del canale.

Emiliano Sala - l’argentino che ha sfondato in Francia : Mi duole raccontare la storia di Emiliano Sala, oggi che risulta scomparso dai radar il velivolo che da Nantes lo stava portando a Cardiff per debuttare con il suo nuovo club.Calcio, Estero, Europa, Emiliano Sala / Non volendo soffermarmi sull’incidente occorsogli l’altra notte, visto che al momento non si hanno certezze anche se purtroppo si teme il peggio, preferisco raccontare i suoi trascorsi sul campo di calcio.Classe 1990, ...