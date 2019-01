Australia | 14enne presa di mira dai bulli | si suicida dando l' addio sui social network

Blastingnews

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Una vicenda gravissima quella che si è verificata nei giorni scorsi inoccidentale, dove una ragazzina di appena quattordici anni, Rochelle Pryor, si è tolta la vita dopo essere statain giro per un lungo periodo, diventando una vera e propria vittima dismo e razzismo. Prima dirsi, però, secondo quanto riferisce il sito Fanpage.it, la ragazzina ha deciso di scrivere un messaggio suiche non lascia spazio ad alcun tipo di dubbio: 'Una volta che sarò andata via, ilsmo e il razzismo si fermeranno'. Soltanto qualche ora più tardi dalla pubblicazione di questo messaggio, infatti, la quattordicenne è stata trovata impiccata, priva di vita, all'interno della sua cameretta da parte di suo padre, ovviamente sconvolto dalla scena che si è ritrovato davanti.Tragedia in: a causa delsmo si toglie la vita una giovane quattordicenne Stando ...