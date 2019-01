Suits chiude con la nona stagione Meghan Markle tornerà anche solo per un cameo?

blogo

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)con la prossimache sarà composta da 10 episodi in onda in onda nell'estate 2019. L'annuncio arriva prima del debutto americano della seconda parte dell'ottava(in Italia la prima parte è iniziata pochi giorni fa su Premium Stories), confermato dal creatore della serie Aaron Korsh che in una lunga intervista con il sito americano deadline ha rivelato ulteriori dettagli su quello che sarà la conclusione della sua creatura., prodotta da Universal Cable Prods, diventerà così la serie originale più lunga del canale cable americano USA Network e con l'ultimo ciclo di 10 episodi arriverà ad un totale di 134. La serie debutta nel 2011 quando il canale costruiva la propria programmazione intorno a "procedurali leggeri", comeo White Collar: serie tv con puntate auto-conclusive, un intrattenimento leggero e non troppo impegnativo. Nel ...