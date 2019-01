Gianmarco Tognazzi La carriera e i contrasti con il padre Ugo | ' Mi ha capito e me lo

Non ci resta che il crimine – Gianmarco Tognazzi ci racconta il nuovo film di Massimiliano Bruno : [embed]https://youtu.be/4RmtV2duPQ8[/embed] Gianmarco Tognazzi, il giorno prima di venire al Barone Rosso per raccontarmi il film “Non ci resta che il crimine”, ha scritto in un tweet: “Arrivo zio Red… e forse da primo in classifica domani” Previsione azzeccata: lunedì mattina i risultati del weekend hanno confermato che “Non ci resta che il crimine” ha sbancato al botteghino con 2 milioni di incasso sorpassando il colosso ...