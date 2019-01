Diabete | rischi e conseguenze in gravidanza

Fibre : 30 grammi al giorno riducono il rischio di Diabete e infarto : Aumentano il senso di sazietà, interferiscono con l'assorbimento di zuccheri e grassi, diminuiscono la risposta insulinica. Ancora stimolano la crescita di specie batteriche ad azione prebiotica, favorendo così l'equilibrio della microflora intestinale. Sono le Fibre, preziose alleate per la salute dell'organismo e contenute in generale in tutti gli alimenti di origine vegetale: farine integrali, avena, broccoli, carciofi, legumi, mandorle. ...

Diabete e glicemia aumentano il rischio di fratture alle ossa : Chi soffre di Diabete, e deve tenere sotto controllo la glicemia, è anche tra quegli individui a maggior rischio fratture. A dirlo uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism delle Endocrine Society, da cui emerge che questo pericolo per le ossa sembra aumentare nelle persone che presentano un Diabete di tipo 1. Si tratta di una patologia che prevede che, a chi ne soffre, venga somministrata l’insulina più volte ...

Diabete - cancro e infarto : i super cibi che proteggono dal rischio : La salute del nostro corpo passa dalla tavola: cresce sempre di più la consapevolezza che per stare bene, e ridurre i rischi di malattie, si debba seguire una dieta attenta. A confermare ulteriormente questo fatto è arrivato anche lo studio condotto da Andrew Reynolds dell’Università di Otago in Nuova Zelanda. Il risultato delle sue analisi è stato poi pubblicato sulla rivista Lancet. Per lo scienziato non ci sono dubbi: fibre alimentari e ...

Diabete DI TIPO 2 - CUORE A RISCHIO PER DUE FARMACI/ 'Attenzione non è un trial clinico' : Due FARMACI per il DIABETE di TIPO 2 metterebbero a serio RISCHIO la salute del CUORE. A precisarlo è una ricerca che arriva dalla Northwestern Medicine.

Diabete2 : alcuni farmaci molto usati metterebebro a rischio il cuore : Uno studio appena reso noto, realizzato dalla Northwestern Medicine di Chicago, su un campione considerevole di 132.737 pazienti, ha evidenziano un maggior rischio di eventi cardiovascolari connessi con l'utilizzo di due farmaci largamente utilizzati per la prevenzione e la cura del diabete. I farmaci in questione sarebbero le sulfoniluree e l'insulina basale. Lo studio, di prossima pubblicazione sulla rivista scientifica americana JAMA Network ...

Declino mentale - il Diabete negli anziani è un fattore di rischio : Il diabete negli anziani può provocare in soli 5 anni un notevole Declino mentale. Lo svela una nuova ricerca scientifica che mette in allarme i soggetti diabetici. Lo studio, pubblicato su Diabetologia, rivista dell’Associazione Europea per lo Studio del diabete (EASD), ha evidenziato uno dei tanti effetti (pericolosissimi) di questa patologia oggi particolarmente diffusa. La ricerca, che ha coinvolto 705 persone con un’età compresa ...

Diabete in gravidanza : sintomi e rimedi per ridurre i rischi : Il Diabete gestazionale è una malattia legata alla gravidanza molto diversa dal Diabete di tipo 1. Si tratta di una patologia che colpisce esclusivamente le donne incinta e che si può tenere sotto controllo con la dieta senza ricorrere all’insulina. Il Diabete gestazionale colpisce circa il 5% delle gestanti e può portare a complicanze piuttosto gravi, nonostante ciò, se si seguono alcuni accorgimenti, si può proseguire serenamente la ...

Diabete : rischio malattie cardiovascolari : Al via nelle piazze italiane “Al cuore del Diabete”, la campagna nazionale sulla prevenzione del rischio cardiovascolare nelle persone con Diabete

Diabete negli anziani : rischio demenza - provoca declino mentale in 5 anni : Una ricerca pubblicata su Diabetologia ha rilevato che nelle persone anziane la presenza di Diabete è associata a un declino cerebrale nell’arco di 5 anni. Studi precedenti avevano già scoperto che il Diabete 2 è collegato a un aumento del rischio di demenza nelle persone anziane, ma i ricercatori dell’Università della Tasmania e della Monash University hanno voluto indagare sul collegamento tra declino cognitivo e atrofia cerebrale, ...

Diabete : rischio maggiore per infarto e ictus : Chi ha il Diabete ha rischio di morte il doppio e quadruplo di infarto e ictus rispetto a una persona sana. Indagine dell’International Diabetes

Diabete mellito di tipo 2 : sei fattori di rischio : Il Diabete mellito di tipo 2 è una malattia cronica caratterizzata, da un lato, dalla mancata produzione di una quantità sufficiente di insulina indispensabile per soddisfare i bisogni dell'organismo e, dall'altro, dal non corretto funzionamento dell'insulina prodotta. Entrambe le situazioni comportano l'aumento dei livelli di glucosio nel sangue (iperglicemia). Ecco un elenco dei principali fattori di rischio del Diabete di tipo 2.

Dieta mediterranea contro rischio cardiopatia ischemica : protegge vasi Diabete : la Dieta mediterranea riduce il rischio di cardiopatia ischemica e potrebbe proteggere i vasi delle persone affette da diabete. Lo studio Sid.

I cambiamenti climatici stanno mettendo a rischio la nostra salute : Diabete e malattie cardiache in aumento per le ondate di calore : Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici influenzano anche la nostra salute. Le ondate di calore sempre più frequenti, infatti, minacciano la salute di milioni di persone in tutto il mondo, sempre più vulnerabili a causa di questo fenomeno climatico, soprattutto anziani e individui con malattie croniche: nel 2017 nel mondo erano 157 milioni gli individui vulnerabili, ovvero 18 milioni in più rispetto all’anno precedente. ...

Diabete di tipo 2 - turni di notte e stili di vita poco salutari sono collegati ad un rischio maggiore di sviluppare la malattia : È ben noto che comportamenti poco salutari, come il fumo, una scarsa alimentazione e poca attività fisica, aggiunti al sovrappeso o all’obesità aumentino il rischio di sviluppare il Diabete di tipo 2. Ora anche il turno di lavoro, soprattutto quello di notte, è stato associato ad un rischio maggiore di sviluppare la malattia. Gli autori di un nuovo studio, infatti, ritengono di aver condotto la prima ricerca che abbia analizzato l’effetto ...