Cedolare secca affitti 2019 | negozi e capannoni | cosa cambia

Cedolare secca a canone concordato 2019 : a chi conviene e importo : Cedolare secca a canone concordato 2019: a chi conviene e importo canone concordato e Cedolare secca, quando convengono La Cedolare secca al 10% è un regime di tassazione agevolato che si applica agli affitti delle abitazioni con contratto a canone concordato. Con tale tipo di contratto, il proprietario di casa non può scegliere autonomamente l’ importo del canone d’ affitto; infatti, quest’ ultimo sarà stabilito in base a ...

Manovra - Cedolare secca per i negozi : il vademecum di Confedilizia : Teleborsa, - Tra le novità della Legge di bilancio l'avvio del regime della cedolare secca, pari al 21%, per l'affitto di locali commerciali. Per questo, Confedilizia ha riassunto in un breve ...

Legge di bilancio - Sforza Fogliani : 'La proroga della maggiorazione Cedolare secca è solo per un anno' : Corrado Sforza Fogliani 'Il blocco degli aumenti - spiega il presidente del Centro Studi di Confedilizia Corrado Sforza Fogliani - viene eliminato. E la maggiorazione IMU-TASI viene invece prorogata. ...