Cara di Castelnuovo - in corso nuovi trasferimenti di migranti : Cara di Castelnuovo, in corso nuovi trasferimenti di migranti Il Centro a nord di Roma sarà chiuso entro il 31 gennaio: sfrattate complessivamente 500 persone. Il primo cittadino del paese, Riccardi Travaglini, annuncia ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Salvini: "Garantiamo diritti ...

Polemiche per la chiusura del Cara di Castelnuovo - Salvini : fuori solo gli abusivi : Tutto come previsto: la chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto si è tirato dietro una cascata di Polemiche. Per i tempi, per i modi, per le motivazioni. Cinquecentocinquanta sono i profughi che verranno “smistati” in tutta Italia, non si sa bene come e quando, a poco più di un mese dalla conversione in legge del Dl Sicurezza. Dopo una notte inso...

Salvini : «Chiude il Cara di Castelnuovo? Fuori solo i migranti abusivi» Da Bologna a Bari - i prossimi interventi : «Chi ha diritto viene ricollocato con diritto a vitto e alloggio. Per gli altri cominceremo le pratiche per l’espulsione». Crollano del 24% le domande di protezione umanitaria dopo l’entrata in vigore del decreto che ha modificato i requisiti per ottenerla

Castelnuovo - il Cara chiude e la sinistra insorge. Salvini : "Lì solo reati" : Non si placano rabbia e polemiche per la chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto, il più grande d"Italia dopo quello di Mineo, in Sicilia.Stamattina, secondo quanto riporta Repubblica, altri 75 migranti si preparano a lasciare la struttura per essere trasferiti nei Cas di diverse regioni italiane. Per il ministro dell"Interno, che rivendica la decisione, effetto del decreto sicurezza, si tratta di un risparmio di 6 milioni di euro. Ma i ...

Rabbia e notte insonne al Cara di Castelnuovo di Porto : stamani al via altri trasferimenti : ROMA - notte insonne al Cara di Castelnuovo di Porto. I migranti del centro di accoglienza alle porte di Roma, risparmiati dallo sfratto di ieri , non sono riusciti a chiudere occhio perché da un ...

Chiude il Cara di Castelnuovo a Roma : 500 migranti trasferiti. FOTO : Chiude il Cara di Castelnuovo a Roma: 500 migranti trasferiti. FOTO Il Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo a nord della Capitale sarà svuotato entro il 31 gennaio. Le persone “non vengano trattate come bestiame”, l’appello di un parroco. “Non pretendano di andare a Cortina”, replica Salvini. Il Comune si schiera con i ...

Cara Castelnuovo - Salvini : nelle megastrutture sprechi e reati : Roma, 23 gen., askanews, - 'Tutti gli aventi diritto saranno ricollocati' dal Cara di Castelnuovo di Porto 'entro il 31 in altre strutture che hanno liberato posti e non perderanno alcunchè: non vedo ...

Chiude il Cara di Castelnuovo - trasferiti i richiedenti asilo. Salvini : «Io nazista? Balle» : A marzo 2016 Papa Francesco lo scelse per la celebrazione della lavanda dei piedi del giovedì santo, inchinandosi per il rito davanti a 12 profughi, ora il Centro di accoglienza per...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : blitz al Cara di Castelnuovo di Porto - 23 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: blitz al Cara di Castelnuovo di Porto; Lino Banfi all'Unesco; Lino Banfi all'Unesco , 23 gennaio 2019, .

Rabbia e notte insonne al Cara di Castelnuovo di Porto : stamattina altri trasferimenti : Il centro alle porte di Roma verso la chiusura: ospitava 500 migranti, oggi prevista la partenza di altri 75. La Chiesa e il Pd contro Salvini per i metodi da deportazione. La replica: "Non possono pretendere di andare a Cortina"

Cara di Castelnuovo chiude - scoppia polemica. Salvini - regolari solo trasferito : Il Cara di Castelnuovo di Porto, il secondo centro per rifugiati piu' grande d'Italia, e' in via di chiusura, ufficialmente per lo scadere al 31 gennaio dell'appalto gestito dalla cooperativa Auxilium. Ma e' certo che il suo smantellamento risente degli effetti del decreto sicurezza. Il Pd parla di "deportazione inaccettabile" mentre Salvini - in diretta Facebook - assicura che coloro i quali erano li' "con diritto" saranno solo trasferiti, ...

Roma - chiuso il Cara di Castelnuovo : migranti trasferiti in altre regioni : Lacrime e polemiche nella struttura in via Tiberina che accoglie 550 persone, alcune delle quali con permesso di soggiorno, altre richiedenti asilo. In 30 già portati via in pullman per Campania e Basilicata. Manifestazione del sindaco e del parroco

Roma - chiuso il Cara di Castelnuovo Lacrime e accuse : «È una deportazione» : Lacrime e polemiche nella struttura in via Tiberina che accoglie 550 persone, alcune delle quali con permesso di soggiorno, altre richiedenti asilo. In 30 già portati via in pullman per Campania e Basilicata. Manifestazione del sindaco e del parroco

Roma - chiuso il Cara di Castelnuovo I 550 migranti saranno trasferiti : Lacrime e polemiche nella struttura in via Tiberina che accoglie 550 persone, alcune delle quali con permesso di soggiorno, altre richiedenti asilo. In 30 già portati via in pullman per Campania e Basilicata. Manifestazione del sindaco e del parroco