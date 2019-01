Videogiochi e gioco d' azzardo | il Parlamento inglese chiede l' opinione dei cittadini

eurogamer

(Di martedì 22 gennaio 2019) Dopo averne dato pubblico annuncio a dicembre, il, attraverso la Digital, Culture, Media and Sport Committee, ha deciso di condurre un'indagine sui possibili collegamenti trad'ndo direttamente aidi esprimersi in materia. Ne parlano ampiamente i colleghi di Eurogamer.net, sottolineando come l'inchiesta sia mirata a scoprire come la natura di certe tecnologie possa impattare sull'uso di videogame e piattaforme social, in particolare tra i giovani.A partire dalla giornata di ieri, 21 gennaio, quanti fossero eventualmente interessati a partecipare allo studio possono compilare un modulo online sul sito del, come riferisce la Commissione stessa via Twitter.L'indagine si propone di approfondire numerosi altri aspetti, tra i quali il fattore dipendenza (sulla scia delle disposizioni dell'OMS, che intende includere ...