Unesco | Salvini | Nomina Banfi scoperta online | io avrei scelto Bocelli

Lino Banfi nella commissione italiana dell’Unesco. Salvini : "E Calà e Pozzetto?" : Lino Banfi nella commissione italiana per l’Unesco: l’annuncio lo dà direttamente il vicepremier Luigi Di Maio nel corso dell’evento organizzato dal Movimento 5 Stelle a Roma per il reddito di cittadinanza. Mentre stava parlando sul palco, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha chiamato il noto attore vicino a sé: "Ne approfittiamo per dare all'Italia una notizia che mi riempie di orgoglio: abbiamo individuato Lino Banfi perché ...

Salvini : "Lino Banfi all'Unesco? E allora Calà e Smaila?" : La scelta di Luigi Di Maio di far rapprentare l'Italia a Lino Banfi alla commissione italiana all'Unesco sembra aver colto un po' di sorpresa l'altro vicepremier, Matteo Salvini, impegnato stamattina nel secondo sgombero della ex fabbrica della Penicillina a Roma. "Di Maio ha annunciato Lino Banfi ambasciatore dell'Italia all'Unesco", dice il ministro dell'Interno durante la diretta Facebook dall'edificio occupato e liberato per la seconda volta ...

Banfi a Unesco - Salvini : e Calà - Pozzetto? : 14.36 All'evento del M5S sul Reddito di Cittadinanza, il vicepremier Di Maio annuncia a sorpresa che a rappresentare l'Italia nella Commissione Unesco sarà Lino Banfi. All'iniziativa era presente l'attore."E' una carica bellissima,porterò il sorriso.Non me l'aspettavo,sono stato catapultato qui", ha detto. Immediato il commento dell'altro vicepremier, Salvini. "Banfi va bene. E Jerry Calà, e Renato Pozzetto?. Apriamo questo dibattito e ...

Lino Banfi nella commissione Unesco - l’ironia di Salvini : “E Jerry Calà? E Pozzetto? E Smaila? Apriamo il dibattito” : “Lino Banfi va bene. E Jerry Calà? E Renato Pozzetto? E Umberto Smaila?”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook ha commentato la scelta del governo di nominare l’attore pugliese nella commissione dell’Unesco. “Apriamo questo dibattito e sorridiamo – ha aggiunto – che l’Italia è così bella che chiunque la può valorizzare in giro per il mondo”. L'articolo Lino Banfi ...

