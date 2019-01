Ultime Notizie Roma del 22-01-2019 ore 20 | 10

BIMBO NEL POZZO - LA SPAGNA PREGA PER JULEN/ Ultime Notizie - meteo e blocco granito complicano gli scavi : SPAGNA, JULEN nel POZZO da 9 giorni: poche speranze per BIMBO, ma l'intera SPAGNA PREGA per lui. Ultime notizie, conclusi scavi tunnel "Speriamo sia vivo"

Spagna - Julen nel pozzo da 9 giorni/ Ultime Notizie - conclusi gli scavi del tunnel 'Speriamo sia vivo' : Spagna, Julen nel pozzo da 9 giorni/ Ultime notizie, conclusi gli scavi del tunnel verticale. Tutti in apprensione: "Speriamo sia vivo"

SPAGNA - BIMBO NEL POZZO/ Ultime Notizie - nuovi problemi 'Errori di calcolo nel tunnel'. Ancora ritardi : SPAGNA, BIMBO nel POZZO/ Ultime notizie, nuovi problemi "Errori di calcolo nel tunnel". Ancora ritardi: Julen in salvo forse domani

Tensione Iran-Israele - Teheran : 'Distruggeremo sionisti'/ Ultime Notizie Siria : '21 morti in raid Tel Aviv' : Tensione Iran-Israele, Teheran: 'Distruggeremo sionisti'. Ultime notizie Siria, l'ONG Ondus: '21 morti in raid Tel Aviv', coinvolti 12 pasdaran iraniani.

“Non passa”. Bimbo nel pozzo - le Ultime brutte notizie dal luogo delle operazioni. Cosa sta succedendo : Siamo a un punto di svolta per la sorte del piccolo Julen, il Bimbo caduto nel pozzo. Oggi a Totalán, nei pressi di Malaga in Spagna, i soccorritori avrebbero dovuto raggiungere il Bimbo di due anni da più di una settimana bloccato a 70 metri di profondità in un pozzo largo appena 25 centimetri, ma nel corso delle operazioni i minatori hanno avuto un nuovo problema. Come spiega il quotidiano locale Lavanguardia la squadra di soccorritori al ...

Bimbo caduto nel pozzo in Spagna : finito tunnel per salvarlo/ Ultime Notizie : "oggi sapremo se Julen è vivo" : Spagna, Bimbo caduto nel pozzo a Malaga: Ultime notizie, terminato il tunnel verticale per poterlo salvare. 'Oggi sapremo se Julen è ancora vivo'

EX PENICILLINA - RAGGI VS SALVINI 'DI NUOVO OCCUPATA'/ Ultime Notizie - il ministro 'E' male informata' : Ex PENICILLINA, RAGGI vs SALVINI "Di NUOVO occupata"/ Ultime notizie, il ministro dell'interno replica al sindaco di Roma: "E' male informata"

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Oscar 2019 : la lista ufficiale delle nomination - 22 gennaio 2019 - : Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora. Oscar 2019: la lista ufficiale delle nomination. Di Maio presenta il Reddito di Cittadinanza , 22 gennaio 2019,

Siria Ultime Notizie : si alza la tensione tra Israele e Iran : Siria ultime notizie: si alza la tensione tra Israele e Iran Galeotta fu la Siria. Sono infatti da riferire agli ultimi sviluppi del conflitto nel paese mediorientale le nuove tensioni tra Iran ed Israele. In particolare, ci riferiamo alla notizia del ritiro delle truppe Usa dal nord del paese. Processo su cui tra l’altro ancora non esiste una dinamica chiara e definitiva su tempistiche e portata del ritiro. La decisione di Trump ...