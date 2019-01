Samsung annuncia Exynos 7904 | un processore mobile pensato per il mercato indiano

Samsung annuncia le patch di sicurezza di gennaio 2019 per tanti smartphone : Samsung annuncia i dettagli dell'aggiornamento in arrivo per i suoi smartphone e tablet contenente le patch di sicurezza di gennaio 2019; alcuni potrebbero riceverle direttamente con Android 9 Pie. L'articolo Samsung annuncia le patch di sicurezza di gennaio 2019 per tanti smartphone proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia la roadmap degli aggiornamenti ad Android 9 Pie : Samsung ha pubblicato la roadmap degli aggiornamenti ad Android 9 Pie, fornendo l'elenco dei dispositivi e le tempistiche richieste: ecco quali smartphone e tablet Samsung riceveranno l'update.

Samsung annuncia Notebook 9 Pen (2019) con Windows 10 : Samsung ha appena annunciato un nuovo 2-in-1 di fascia alta bello esteticamente e facile da trasportare: ecco il Notebook 9 Pen 2019. A livello estetico abbiamo una scocca interamente in alluminio nelle colorazioni Ocean Blue e Platinum White, una cerniera ruotabile a 360 gradi ma non staccabile, un ampio touchpad, delle cornici ridotte ai lati, uno spessore particolarmente ottimizzato e un’elegante tastiera ovviamente retroilluminata. ...

Samsung ha annunciato una collaborazione in Cina con il marchio Supreme - ma non quello originale : Bensì "Supreme Italia", una società che – sfruttando un contesto legale poco chiaro – prova a usare nome e marchio dove la Supreme originale non c'è