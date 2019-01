Ladri in azione | preso di mira il bar della scuola

Spaccate e allarmi in azione in via Romana : Ladri tentano di saccheggiare negozi e abitazioni : Notte lunga per via Romana in balia dei soliti ignoti intenti a cercare di scassinare, una dopo l'altra, abitazioni e attività. E' il quartiere di San Marco l'ultima meta di segnalazioni riguardanti ...

Arco - colpo da 100 mila euro in gioielleria. Quattro Ladri mascherati in azione con il demolitore : Arco. Un colpo da "mission impossible" quello da più di 100 mila euro messo a segno nella notte alla gioielleria New Pharaon, al primo piano del centro commerciale di Arco. In azione ladri acrobati ma ...

Ladri in azione anche a Capodanno : due spaccate in altrettanti giorni in un bar di Selvazzano Dentro : Subire un furto è già di per sé frustrante. Figuriamoci due. Soprattutto se compiuti in altrettanti giorni. E la rabbia monta: i Ladri hanno preso di mira un bar di Selvazzano Dentro, colpendo ...

Borriana : proprietari assenti due giorni - i Ladri entrano in azione : E' ancora da terminare l'inventario della casa che tra il 29 e ieri 31 dicembre è stata visitata dai ladri. E' successo a Borriana in via Roma e dopo aver forzato la porta principale i soliti ignoti ...

Ladri in azione al mercatino di Aviano : Colpo da 8mila euro sotto il campanile della piazza di Aviano durante la preparazione del mercatino mensile Anticamente ; a finire nel mirino dei Ladri è stato un ambulante di 76 anni di Montereale ...

Asti - baby Ladri in azione in un magazzino di elettronica : Sono minorenni i ladri sorpresi a rubare dalla polizia in un magazzino di corso Alessandria. I due, utilizzando alcuni arnesi da scasso, erano riusciti a forzare una porta sul retro del grande ...

Isernia - saccheggiato il liceo 'Majorana' : Ladri in azione - portati via i computer : Studenti costretti a entrare dalla seconda ora per consentire i rilievi delle forze dell'ordine. Ingente il valore dei pc rubati Isernia. Raid notturno all'Istituto comprensivo Majorana-Fascitelli. ...

L'OPERAZIONE " Sgominata banda di Ladri specializzata nei furti nelle scuole : ecco tutti gli istituti della provincia di Caserta colpiti : 10:51:38 Nella mattinata odierna i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare applicativa della misura ...