Il VIDEO dell' incidente mortale sulla Ispica Rosolini

VIDEO Genoa-Milan 0-2 - Highlights - gol e sintesi della partita. Reti di Borini e Suso : Il Milan batte 2-0 il Genoa a Marassi nel posticipo della 20ma giornata di Serie A. I rossoneri portano a casa così tre punti fondamentali nella corsa per la Champions League. Sblocca il match al 72’ Borini, che riceve palla al centro dell’area da Conti e da due passi batte Radu. All’83’ arriva poi il raddoppio di Suso, che concRetizza in modo impeccabile un contropiede innescato da Cutrone. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la ...

Reunion di Lady Gaga e Tony Bennett a Las Vegas - VIDEO e scaletta del primo concerto Jazz & Piano della residency Enigma : Domenica 20 gennaio Lady Gaga ha realizzato il primo spettacolo Jazz & Piano nella sua residency "Enigma", in scena dallo scorso dicembre al Park Theatre di Las Vegas. Con una scaletta che mescola classici del repertorio degli American Standards e alcuni dei suoi più grandi successi, riarrangiati in chiave acustica o prettamente Jazz, Lady Gaga ha avuto al suo fianco anche l'amico e collaboratore Tony Bennett, con cui ha inciso l'album di ...

Australian Open – Carreno-Busta derubato? Un grido disturba il punto di Nishikori : la scelta dell’arbitro fa discutere [VIDEO] : Carreno-Busta furioso con l’arbitro durante il tie-break del quinto set della sfida contro Nishikori: un urlo disturba il punto del giapponese, ma l’arbitro gli nega di rigiocare L’ottavo di finale tra Carreno-Busta e Kei Nishikori è stato uno dei match più avvincenti dell’intero torneo. Il merito non è soltanto dei 5 set distribuiti per oltre 5 ore di partita, ma anche per una particolare polemica avvenuta nei ...

Incidente sulla Milano-Meda - il VIDEO dello schianto : E' stato diffuso un video dalla polizia sul terribile Incidente sulla superstrada che collega Milano e Meda in cui ha perso la vita un tassista di 47 anni. La Polizia stradale ha arrestato oggi un ...

Monza - tassista travolto e ucciso : il VIDEO dello schianto : La Polizia ha rilasciato il video dell'incidente avvenuto sulla Milano Meda lo scorso 13 gennaio nel comune di Cesano Maderno, all'altezza dello svincolo di Binzago, in Brianza. A seguito dello ...

Incidente sulla Milano-Meda - in un VIDEO il momento dello schianto. Arrestato 26enne : Aveva già subito due volte il ritiro della patente D.P., il 26enne Arrestato per omissione di soccorso nell’Incidente a seguito del quale è stato travolto e ucciso un taxista, Eugenio Fumagalli, di 47 anni. Lo ha precisato oggi la Polizia stradale, che lo aveva posto in stato di fermo di pg nelle ore successive all’Incidente. Oggi è arrivata la convalida del fermo da parte del gip di Monza ed è stato posto agli arresti domiciliari. ...

“Ornella - ma cosa dici?”. Gaffe della Vanoni a ‘Ora o mai più’. Amadeus senza parole. Imbarazzo totale : il VIDEO : Momenti di potente Imbarazzo per Amadeus durante la prima puntata di “Ora o mai più”, il nuovo format di Rai1 con tante celebrità della musica italiana, andato in onda lo scorso sabato 19 gennaio, in prima serata. Il conduttore ha accolto con grande affetto Ornella Vanoni, per la prima volta in trasmissione, ma la reazione della cantante è stata spiazzante. “Io voglio salutare Ornella Vanoni che per la prima volta è in una mia ...

Achille Lauro ci ha parlato delle belle novità di questo 2019 : guarda la nostra VIDEO intervista! : Sarà un anno molto importante The post Achille Lauro ci ha parlato delle belle novità di questo 2019: guarda la nostra video intervista! appeared first on News Mtv Italia.

Pietra contro il finestrino dell'auto - che paura per la sorella di Sainz : spunta anche un clamoroso VIDEO : Il pilota spagnolo ha denunciato sui social l'aggressione subita dalla sorella a Madrid, svelando come l'auto su cui viaggiava sia stata colpita da una Pietra paura e terrore per la sorella di Carlos ...

Pietra contro il finestrino dell’auto - che paura per la sorella di Sainz : spunta anche un clamoroso VIDEO : Il pilota spagnolo ha denunciato sui social l’aggressione subita dalla sorella a Madrid, svelando come l’auto su cui viaggiava sia stata colpita da una Pietra paura e terrore per la sorella di Carlos Sainz Jr, aggredita da un tassista nel corso della serata di ieri. Il pilota della McLaren ha lanciato sui social l’allarme, svelando l’accaduto e postando a corredo anche un VIDEO. Photo4 / LaPresse Durante un viaggio ...

Incidente sulla Milano-Meda - un VIDEO mostra il momento dello schianto. Preso il pirata : Il pirata della strada, 26 anni, è stato rintracciato e arrestato. In seguito all’Incidente è morto un tassista

VIDEO/ Monopoli Potenza - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie C - 21giornata - : Video Monopoli Potenza , risultato finale 1-1, : highlights e gol della partita, valida nella 21giornata del Campionato di Serie C, girone C.

DIRETTA GENOA SASSUOLO PRIMAVERA / Streaming VIDEO e tv : il Grifone ha vinto più della metà dei precedenti : DIRETTA GENOA SASSUOLO PRIMAVERA, info Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella quindicesima giornata del campionato PRIMAVERA

VIDEO NBA - Highlights e sintesi delle partite della notte (21 gennaio) : super Belinelli - tripla di Rose allo scadere : Tre le partite nella notte NBA ma signore e signori che spettacolo! La Derrick Rose’s Night visto che il giocatore dei Minnesota Timberwolves è stato assoluto protagonista del confronto contro i Pheonix Suns, vinto dalla formazione allenata da coach Ryan Saunders. I 31 punti messi a segno dal n°25 dei T’wolves hanno trascinato i propri compagni alla vittoria in una serata per lui da ricordare e raccontare ai nipotini, con la tripla allo ...